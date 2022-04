CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1103 3-4 Jul 1112 1-2 Sep 1109 Dec 1101 1-2 Mar 1090 1-2 May 1070 1-4 Jul 985 Sep 960 1-2 Dec 949 3-4 Mar 930 1-2 May 910 1-2 Jul 851 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 776 1-4 Jul 772 1-2 Sep 743 3-4 Dec 731 Mar 733 May 733 1-2 Jul 729 Sep 676 3-4 Dec 654 1-2 Mar 660 3-4 May 662 1-2 Jul 659 Sep 608 Dec 590 Jul 598 3-4 Dec 569 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 807 Jul 768 Sep 627 3-4 Dec 616 1-2 Mar 613 May 612 1-2 Jul 612 1-2 Sep 603 1-2 Dec 603 1-2 Mar 595 3-4 Jul 603 1-2 Sep 622 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1670 1-4 Jul 1660 1-2 Aug 1620 1-2 Sep 1546 Nov 1507 Jan 1506 1-2 Mar 1486 1-4 May 1482 1-2 Jul 1481 1-2 Aug 1469 Sep 1430 Nov 1401 Jan 1403 1-4 Mar 1396 1-4 May 1395 1-4 Jul 1386 Aug 1382 1-2 Sep 1381 Nov 1324 3-4 Jul 1324 3-4 Nov 1298 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 75.43 Jul 74.02 Aug 72.04 Sep 70.75 Oct 69.56 Dec 69.02 Jan 68.29 Mar 67.25 May 66.51 Jul 65.84 Aug 64.95 Sep 64.26 Oct 63.70 Dec 63.53 Jan 63.35 Mar 63.24 May 63.13 Jul 63.08 Aug 62.93 Sep 62.88 Oct 62.70 Dec 62.56 Jul 62.28 Oct 62.28 Dec 61.95 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 460.90 Jul 457.70 Aug 449.30 Sep 438.50 Oct 427.50 Dec 426.40 Jan 422.00 Mar 412.90 May 409.30 Jul 408.10 Aug 402.00 Sep 394.00 Oct 386.90 Dec 387.70 Jan 384.20 Mar 382.30 May 382.90 Jul 383.80 Aug 383.80 Sep 382.40 Oct 370.60 Dec 363.50 Jul 363.50 Oct 363.50 Dec 363.50