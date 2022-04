NATIONAL LEAGUE

BATTING_Happ, Chicago, .714; Canha, New York, .667; Chisholm Jr., Miami, .667; Hoskins, Philadelphia, .667; Arenado, St. Louis, .625; Tsutsugo, Pittsburgh, .571; 8 tied at .500.

RUNS_Goldschmidt, St. Louis, 4; Alonso, New York, 3; Arenado, St. Louis, 3; Carlson, St. Louis, 3; Wills.Contreras, Chicago, 3; Happ, Chicago, 3; Harper, Philadelphia, 3; Hoskins, Philadelphia, 3; Nimmo, New York, 3; Riley, Atlanta, 3.

RBI_O'Neill, St. Louis, 5; Arenado, St. Louis, 5; Happ, Chicago, 4; Alonso, New York, 4; S.Marte, New York, 4; 10 tied at 3.

HITS_Hosmer, San Diego, 6; McNeil, New York, 6; Arenado, St. Louis, 5; Happ, Chicago, 5; Olson, Atlanta, 5; Alonso, New York, 4; Canha, New York, 4; Hoskins, Philadelphia, 4; Nimmo, New York, 4; Ozuna, Atlanta, 4; Riley, Atlanta, 4; Ruiz, Washington, 4; Tsutsugo, Pittsburgh, 4.

DOUBLES_Arenado, St. Louis, 3; E.Escobar, New York, 2; Happ, Chicago, 2; Hosmer, San Diego, 2; McMahon, Colorado, 2; Olson, Atlanta, 2; Ozuna, Atlanta, 2; 18 tied at 1.

TRIPLES_Nimmo, New York, 1.

HOME RUNS_25 tied at 1.

STOLEN BASES_Jankowski, New York, 2; Carlson, St. Louis, 1; Goldschmidt, St. Louis, 1; Kim, San Diego, 1; M.Machado, San Diego, 1; Peterson, Milwaukee, 1; Pham, Cincinnati, 1; Slater, San Francisco, 1.

PITCHING_19 tied at 1-0.

ERA_25 tied at 0.00.

STRIKEOUTS_Rodón, San Francisco, 12; Gibson, Philadelphia, 10; Bassitt, New York, 8; Musgrove, San Diego, 8; Hendricks, Chicago, 7; M.Kelly, Arizona, 7; Mahle, Cincinnati, 7; Manaea, San Diego, 7; Aa.Nola, Philadelphia, 7; 6 tied at 6.