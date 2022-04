Miami 3, New England 2

New England 1 1 — 2 Miami 2 1 — 3

First Half_1, New England, Rennicks, 1 (Jones), 11th minute; 2, Miami, Campana, 2 (Lassiter), 17th; 3, Miami, Campana, 3 (Robinson), 23rd.

Second Half_4, New England, Gil, 3 (penalty kick), 67th; 5, Miami, Campana, 4, 88th.

Goalies_New England, Brad Knighton, Earl Edwards Jr.; Miami, Nick Marsman, Drake Callender.

Yellow Cards_Mota, Miami, 7th; McNamara, New England, 19th; Lletget, New England, 59th; Lowe, Miami, 65th; Gregore, Miami, 65th; Kessler, New England, 82nd; Polster, New England, 84th; Rodriguez, Miami, 90th+1.

Referee_Ramy Touchan. Assistant Referees_Kevin Klinger, Jose Da Silva, Ted Unkel. 4th Official_Adam Kilpatrick.

Lineups

New England_Brad Knighton; Andrew Farrell, DeJuan Jones, Henry Kessler, Ryan Spaulding (Omar Gonzalez, 57th); Carles Gil, Sebastian Lletget, Tommy McNamara (Jozy Altidore, 46th), Matt Polster, Arnor Traustason (Emmanuel Boateng, 57th); Justin Rennicks (Damian Rivera, 83rd).

Miami_Nick Marsman; Damion Lowe, Aime Mabika, Christopher McVey, DeAndre Yedlin; Gregore, Jean Mota, Robert Thomas Taylor (Bryce Duke, 82nd); Leonardo Campana, Ariel Lassiter (Noah Allen, 72nd), Robbie Robinson (Emerson Rodriguez, 86th).