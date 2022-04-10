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German Summaries

By Associated Press
2022/04/10 00:07
German Summaries

Saturday Summaries from German football (home teams listed first):

Germany Bundesliga Bayern 1, Augsburg 0

Bayern: Robert Lewandowski (82).

Halftime: 0-0.

Wolfsburg 4, Arminia Bielefeld 0

Wolfsburg: Lukas Nmecha (11, 38), Maximilian Arnold (48), Max Kruse (53).

Halftime: 2-0.

Cologne 3, Mainz 2

Cologne: Ellyes Skhiri (60), Dejan Ljubicic (78), Luca Kilian (82).

Mainz: Jonathan Michael Burkardt (14), Karim Onisiwo (55).

Halftime: 0-1.

SpVgg Greuther Furth 0, Monchengladbach 2

Monchengladbach: Marcus Thuram (18), Alassane Plea (24).

Halftime: 0-2.

Germany Bundesliga 2 Schalke 3, Heidenheim 0

Schalke: Dominick Drexler (35), Ko Itakura (52), Simon Terodde (90).

Halftime: 1-0.

St. Pauli 1, Bremen 1

St. Pauli: Daniel-Kofi Kyereh (43).

Bremen: Niclas Fullkrug (58).

Halftime: 1-0.

Erzgebirge Aue 1, Hannover 3

Erzgebirge Aue: Nikola Trujic (54).

Hannover: Julian Borner (3), Hendrik Weydandt (23), Sebastian Kerk (75).

Halftime: 0-2.

Updated : 2022-04-10 03:00 GMT+08:00

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