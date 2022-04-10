German Summaries

Saturday Summaries from German football (home teams listed first):
Bayern: Robert Lewandowski (82).
Halftime: 0-0.
Wolfsburg: Lukas Nmecha (11, 38), Maximilian Arnold (48), Max Kruse (53).
Halftime: 2-0.
Cologne: Ellyes Skhiri (60), Dejan Ljubicic (78), Luca Kilian (82).
Mainz: Jonathan Michael Burkardt (14), Karim Onisiwo (55).
Halftime: 0-1.
Monchengladbach: Marcus Thuram (18), Alassane Plea (24).
Halftime: 0-2.
Schalke: Dominick Drexler (35), Ko Itakura (52), Simon Terodde (90).
Halftime: 1-0.
St. Pauli: Daniel-Kofi Kyereh (43).
Bremen: Niclas Fullkrug (58).
Halftime: 1-0.
Erzgebirge Aue: Nikola Trujic (54).
Hannover: Julian Borner (3), Hendrik Weydandt (23), Sebastian Kerk (75).
Halftime: 0-2.