CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1051 1-2 Jul 1058 1-4 Sep 1056 1-2 Dec 1052 3-4 Mar 1043 1-4 May 1026 1-4 Jul 948 Sep 927 Dec 920 Mar 899 May 879 1-2 Jul 825 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 768 3-4 Jul 760 3-4 Sep 727 1-2 Dec 716 Mar 716 1-2 May 716 1-2 Jul 712 3-4 Sep 663 1-2 Dec 642 1-2 Mar 649 May 651 1-4 Jul 648 Sep 597 Dec 584 1-4 Jul 591 1-4 Dec 564 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 794 1-2 Jul 755 1-4 Sep 616 3-4 Dec 608 3-4 Mar 605 3-4 May 605 1-4 Jul 605 1-4 Sep 596 1-4 Dec 596 1-4 Mar 588 1-2 Jul 596 1-4 Sep 615 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1689 Jul 1668 Aug 1620 Sep 1537 3-4 Nov 1495 1-2 Jan 1494 Mar 1474 1-2 May 1471 1-2 Jul 1471 1-4 Aug 1457 3-4 Sep 1418 1-2 Nov 1388 1-2 Jan 1390 3-4 Mar 1383 1-4 May 1383 Jul 1373 3-4 Aug 1370 1-4 Sep 1368 3-4 Nov 1298 1-4 Jul 1298 1-4 Nov 1269 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 75.12 Jul 73.47 Aug 71.32 Sep 70.08 Oct 69.01 Dec 68.57 Jan 67.93 Mar 67.00 May 66.36 Jul 65.84 Aug 65.02 Sep 64.35 Oct 63.88 Dec 63.78 Jan 63.64 Mar 63.58 May 63.52 Jul 63.26 Aug 63.11 Sep 63.06 Oct 62.88 Dec 62.71 Jul 62.52 Oct 62.52 Dec 62.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 468.20 Jul 462.60 Aug 452.20 Sep 438.20 Oct 424.70 Dec 422.70 Jan 418.20 Mar 408.30 May 404.30 Jul 403.10 Aug 398.10 Sep 390.40 Oct 384.30 Dec 384.70 Jan 381.50 Mar 379.60 May 380.30 Jul 381.40 Aug 381.40 Sep 380.00 Oct 368.20 Dec 361.90 Jul 361.90 Oct 361.90 Dec 361.90