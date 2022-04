NATIONAL LEAGUE

BATTING_Goldschmidt, St. Louis, 1.000; Happ, Chicago, .750; Riley, Atlanta, .750; Canha, New York, .667; Canó, New York, .667; O'Neill, St. Louis, .667; 11 tied at .500.

RUNS_Bader, St. Louis, 2; Canó, New York, 2; Carlson, St. Louis, 2; Goldschmidt, St. Louis, 2; Kim, San Diego, 2; 20 tied at 1.

RBI_O'Neill, St. Louis, 5; Beer, Arizona, 3; Drury, Cincinnati, 3; Cain, Milwaukee, 2; Hoerner, Chicago, 2; Arenado, St. Louis, 2; Happ, Chicago, 2; Riley, Atlanta, 2; 16 tied at 1.

HITS_Happ, Chicago, 3; Riley, Atlanta, 3; 16 tied at 2.

DOUBLES_Happ, Chicago, 2; Adames, Milwaukee, 1; Bader, St. Louis, 1; Cain, Milwaukee, 1; Caratini, Milwaukee, 1; Carlson, St. Louis, 1; Davis, New York, 1; E.Escobar, New York, 1; Frazier, Chicago, 1; Hosmer, San Diego, 1; McCutchen, Milwaukee, 1; Ruiz, Washington, 1.

TRIPLES_.

HOME RUNS_Hoerner, Chicago, 1; O'Neill, St. Louis, 1; Soto, Washington, 1; Arenado, St. Louis, 1; Beer, Arizona, 1; Drury, Cincinnati, 1; Edman, St. Louis, 1; Riley, Atlanta, 1.

STOLEN BASES_Goldschmidt, St. Louis, 1; Kim, San Diego, 1; Peterson, Milwaukee, 1.

PITCHING_Wainwright, St. Louis, 1-0; Mahle, Cincinnati, 1-0; Megill, New York, 1-0; Mantiply, Arizona, 1-0; Martin, Chicago, 1-0.

ERA_25 tied at 0.00.

STRIKEOUTS_Hendricks, Chicago, 7; Mahle, Cincinnati, 7; Megill, New York, 6; Wainwright, St. Louis, 6; Fried, Atlanta, 5; Strider, Atlanta, 5; Burnes, Milwaukee, 4; Corbin, Washington, 4; Crowe, Pittsburgh, 3; Darvish, San Diego, 3; Johnson, San Diego, 3; Thompson, Washington, 3.