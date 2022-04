CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1020 Jul 1025 1-4 Sep 1024 1-4 Dec 1021 Mar 1011 1-4 May 993 3-4 Jul 922 Sep 902 3-4 Dec 895 1-4 Mar 876 1-4 May 863 1-2 Jul 809 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 757 3-4 Jul 750 1-4 Sep 719 Dec 709 Mar 710 3-4 May 711 Jul 707 1-4 Sep 658 3-4 Dec 638 Mar 644 1-2 May 645 Jul 642 1-4 Sep 591 1-4 Dec 578 1-2 Jul 585 1-2 Dec 558 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 767 1-4 Jul 728 1-4 Sep 588 Dec 582 Mar 579 1-4 May 578 3-4 Jul 578 3-4 Sep 569 3-4 Dec 569 3-4 Mar 562 Jul 569 3-4 Sep 588 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1645 1-2 Jul 1627 Aug 1584 3-4 Sep 1509 Nov 1466 1-4 Jan 1466 1-4 Mar 1449 1-4 May 1448 1-4 Jul 1448 3-4 Aug 1436 1-2 Sep 1398 Nov 1368 1-2 Jan 1370 1-2 Mar 1364 3-4 May 1364 3-4 Jul 1355 1-2 Aug 1352 Sep 1350 1-2 Nov 1277 1-4 Jul 1277 1-4 Nov 1253 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 73.02 Jul 71.50 Aug 69.57 Sep 68.40 Oct 67.40 Dec 66.93 Jan 66.38 Mar 65.62 May 65.16 Jul 64.77 Aug 64.10 Sep 63.45 Oct 63.02 Dec 62.92 Jan 62.77 Mar 62.75 May 62.72 Jul 62.46 Aug 62.31 Sep 62.26 Oct 62.08 Dec 61.97 Jul 61.72 Oct 61.72 Dec 61.39 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 460.20 Jul 454.40 Aug 444.50 Sep 432.80 Oct 420.10 Dec 418.30 Jan 414.40 Mar 405.20 May 401.50 Jul 400.30 Aug 395.10 Sep 387.60 Oct 381.20 Dec 381.60 Jan 378.50 Mar 376.60 May 377.30 Jul 378.40 Aug 378.40 Sep 377.00 Oct 365.20 Dec 359.20 Jul 359.20 Oct 359.20 Dec 359.20