Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Thursday, April 7, 2022

Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (Apr 6 except Asia and Australia where data is for Apr 7) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:

_____

CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND

Abidjan;26;32;pc;6.81;26;32;rn;26;32;rn

Abu Dhabi;24;40;clr;0;24;40;clr;24;38;clr

Aleppo;13;25;c;0;12;23;pc;10;25;pc

Algiers;11;20;clr;1.47;13;19;clr;12;18;pc

Amsterdam;5;12;rn;38.07;4;9;c;3;9;rn

Anchorage;-4;5;c;0.48;-9;1;sn;-7;1;clr

Ashgabat;19;27;c;0;18;23;pc;20;32;c

Astana;-2;11;c;0;-5;8;clr;-1;9;pc

Asuncion;21;28;rn;1.5;21;27;rn;23;28;rn

Athens;13;22;pc;0;12;22;clr;12;22;pc

Auckland;13;20;pc;2.97;15;22;pc;14;22;clr

Baghdad;17;33;clr;0;21;36;c;15;29;pc

Bahrain;24;35;pc;0;22;31;pc;24;32;pc

Banda Aceh;24;33;rn;5.87;24;33;rn;24;32;rn

Bangalore;21;35;pc;0;21;33;pc;21;34;c

Bangkok;26;35;pc;0.1;25;36;pc;27;36;clr

Barcelona;11;21;pc;0.51;13;20;pc;10;17;pc

Beijing;9;24;pc;0;12;26;clr;10;27;clr

Belgrade;6;14;rn;0;12;21;pc;4;20;rn

Berlin;4;14;rn;2.59;2;10;c;3;10;rn

Bogota;10;18;c;9.58;11;19;rn;10;19;rn

Brasilia;19;30;clr;0;18;29;pc;19;30;clr

Bratislava;10;19;rn;1.02;10;15;rn;4;11;rn

Brisbane;19;27;clr;0.23;19;26;pc;18;26;rn

Brussels;4;13;pc;4.09;2;7;c;1;9;rn

Bucharest;8;20;rn;0;8;22;pc;11;25;clr

Budapest;9;18;pc;0;11;16;c;4;13;rn

Buenos Aires;17;27;pc;0;15;25;clr;18;26;clr

Bujumbura;19;30;rn;0.99;19;29;rn;19;29;rn

Busan;8;21;rn;0;10;19;clr;12;21;clr

Cairo;20;39;pc;0;14;31;clr;16;28;clr

Cape Town;15;18;clr;2.26;15;21;clr;14;23;clr

Caracas;19;32;c;0.79;19;30;pc;20;31;rn

Chennai;28;35;pc;0;28;34;pc;28;35;c

Chicago;3;6;rn;17.55;0;4;sn;1;6;pc

Colombo;25;33;rn;3.15;25;31;rn;26;30;rn

Copenhagen;1;8;rn;10.59;1;8;rn;2;8;rn

Dakar;21;26;pc;0;20;27;clr;20;26;clr

Dallas;8;22;clr;0;6;20;clr;15;31;clr

Dar es Salaam;24;34;pc;0;24;34;pc;24;34;rn

Denver;-1;12;clr;0.36;5;18;clr;4;23;pc

Dhahran;23;37;pc;0;19;35;pc;22;35;pc

Dhaka;24;38;clr;0;24;39;clr;25;39;pc

Dili;23;34;rn;1.96;23;32;pc;23;32;pc

Dubai;25;38;clr;0;25;37;clr;25;36;clr

Dublin;0;10;rn;5.84;-1;9;rn;2;10;pc

Dushanbe;15;31;c;0;13;29;pc;14;28;c

Gibraltar;13;20;clr;3.56;13;20;pc;15;20;pc

Hanoi;18;30;pc;0.2;18;29;pc;19;28;clr

Harare;17;27;rn;5.44;16;24;c;14;22;pc

Havana;24;33;c;0;21;26;c;21;26;pc

Helsinki;1;3;sn;2.54;0;5;c;0;3;c

Ho Chi Minh City;25;33;rn;1.57;25;34;c;25;34;pc

Hong Kong;18;27;clr;0;18;28;clr;18;28;clr

Honolulu;22;28;pc;0;22;28;clr;21;29;rn

Hyderabad;25;39;pc;0;25;38;c;26;38;c

Islamabad;21;37;clr;0;22;37;clr;21;36;clr

Istanbul;9;19;rn;0;8;18;pc;12;21;clr

Jakarta;24;34;rn;0.51;24;34;rn;24;33;rn

Jeddah;25;37;clr;0;25;32;clr;26;33;clr

Jerusalem;20;24;pc;0;7;24;c;9;22;clr

Johannesburg;11;23;pc;0;12;21;rn;12;14;rn

Kabul;9;27;pc;0;10;22;clr;10;22;clr

Karachi;26;39;clr;0;25;38;clr;24;37;pc

Kathmandu;17;28;pc;0;16;27;rn;16;27;rn

Khartoum;27;42;pc;0;27;42;clr;27;42;clr

Kiev;7;20;pc;0;5;14;rn;6;16;rn

Kingston;25;31;pc;0;25;31;pc;25;31;rn

Kinshasa;24;34;pc;0;24;32;rn;23;31;rn

Kolkata;27;36;clr;0;27;35;clr;28;34;clr

Kuala Lumpur;25;32;rn;3.68;24;33;rn;24;33;rn

Kuwait;19;39;pc;0;22;35;c;21;36;pc

La Paz;4;14;pc;0.25;4;13;rn;4;13;rn

Lagos;26;33;pc;0;26;33;rn;26;32;rn

Lima;17;21;c;0;17;21;c;17;22;c

Lisbon;13;17;pc;0;14;17;pc;11;18;rn

London;3;13;pc;0.76;3;10;pc;1;11;pc

Los Angeles;19;36;clr;0;17;34;clr;14;26;pc

Luanda;25;29;c;0;25;30;c;26;30;rn

Madrid;7;20;pc;0;9;17;pc;8;18;rn

Male;28;33;clr;0.23;29;33;c;29;34;rn

Manaus;24;29;rn;14.48;24;30;rn;24;29;rn

Manila;26;32;c;5.26;26;33;rn;26;34;pc

Mecca;25;38;clr;0;25;39;clr;26;39;clr

Melbourne;13;23;pc;0;15;23;pc;17;25;pc

Mexico City;10;27;rn;0;11;23;rn;11;23;rn

Miami;23;31;rn;0;19;28;pc;17;28;pc

Minsk;8;15;rn;5.23;1;10;rn;0;8;rn

Mogadishu;26;34;pc;0;27;34;pc;26;34;pc

Montevideo;15;25;pc;0;16;24;clr;16;25;clr

Montreal;2;7;rn;0;2;7;rn;3;8;pc

Moscow;5;8;sn;0.18;4;13;c;8;11;pc

Mumbai;29;33;pc;0;28;35;pc;27;34;pc

Nairobi;15;28;pc;0;16;28;rn;16;28;pc

New Delhi;24;40;pc;0;25;40;pc;25;41;pc

New York;9;11;rn;36.27;8;16;pc;5;13;pc

Nicosia;14;29;clr;0;11;23;pc;11;26;clr

Novosibirsk;-3;6;clr;0;-1;7;rn;-4;3;c

Osaka-shi;8;21;pc;0.23;8;21;clr;11;22;clr

Oslo;-1;4;rn;0;-2;5;pc;1;8;sn

Ottawa;2;8;rn;1.07;1;10;c;1;9;rn

Pago Pago;26;32;rn;0;26;32;rn;26;32;rn

Panama City;25;31;rn;0;24;29;rn;25;30;rn

Paramaribo;24;29;rn;1.27;23;28;rn;23;29;rn

Paris;7;14;rn;0.97;3;10;rn;0;11;rn

Perth;19;32;clr;0;15;25;c;14;21;pc

Phnom Penh;25;34;pc;3.78;25;33;pc;26;34;pc

Port Moresby;23;30;c;8.31;24;32;rn;24;32;rn

Port-au-prince;21;33;clr;0;21;33;c;21;32;rn

Prague;6;14;rn;3.56;3;12;rn;2;9;c

Pyongyang;0;13;clr;0.69;9;22;clr;10;24;rn

Quito;12;20;rn;6.86;12;20;rn;12;19;rn

Rabat;9;18;clr;4.62;8;20;clr;10;22;clr

Recife;25;30;pc;1.19;25;31;rn;25;31;pc

Reykjavik;-2;1;pc;0;-1;3;c;2;4;sn

Riga;6;11;rn;1.88;2;9;rn;1;9;pc

Rio de Janeiro;22;27;pc;2.03;23;29;pc;24;30;rn

Riyadh;22;38;clr;0;23;37;clr;22;39;pc

Rome;9;18;clr;8.76;10;19;pc;7;18;pc

Saint Petersburg;3;6;sn;2.29;2;10;sn;1;9;sn

San Francisco;11;28;clr;0;8;20;pc;13;21;clr

San Jose;19;28;rn;4.78;19;28;rn;19;26;rn

San Juan;23;28;pc;4.06;23;29;pc;23;29;pc

San Salvador;18;24;rn;1.02;18;25;rn;18;25;rn

Sana'a;11;25;clr;0;11;24;clr;13;26;clr

Santiago;9;26;clr;0;8;25;clr;7;21;clr

Santo Domingo;20;31;clr;1.4;21;30;pc;21;30;rn

Sao Paulo;9;17;c;0;13;17;c;10;19;rn

Seattle;8;23;pc;0;4;13;rn;2;8;rn

Seoul;3;15;clr;0.23;8;19;clr;9;21;pc

Shanghai;13;26;c;0;15;25;c;16;26;c

Singapore;25;28;rn;9.4;25;31;rn;25;31;rn

Sofia;5;13;rn;0;6;21;clr;8;22;clr

St. John's;24;28;pc;1.52;24;29;clr;24;29;pc

Stockholm;-1;2;rn;0;-5;2;c;-3;4;c

Sydney;19;20;rn;14.22;19;22;rn;18;22;rn

Taipei City;18;25;pc;0.2;19;26;pc;18;28;clr

Tallinn;4;6;rn;1.65;0;9;rn;0;7;c

Tashkent;15;27;c;0;17;29;pc;17;29;pc

Tbilisi;8;11;rn;0.76;10;18;rn;7;17;pc

Tehran;16;27;c;0;20;27;pc;16;26;rn

Tel Aviv;21;27;pc;0;13;23;c;14;21;clr

Tirana;10;16;rn;0;11;21;clr;12;24;pc

Tokyo;9;18;pc;0;11;19;clr;10;20;clr

Toronto;3;10;clr;3.63;3;8;pc;0;7;rn

Tripoli;11;18;clr;0;13;21;clr;13;22;clr

Tunis;10;21;clr;0;11;25;clr;11;25;pc

Ulan Bator;-1;21;pc;0;-1;11;clr;-9;14;pc

Vancouver;8;17;rn;0.64;5;12;rn;2;10;pc

Vienna;10;20;pc;0.51;9;14;rn;5;10;rn

Vientiane;22;32;c;0.1;21;34;pc;22;35;clr

Vilnius;6;15;rn;5.84;2;11;rn;0;9;rn

Warsaw;7;17;pc;9.53;4;11;rn;2;10;rn

Wellington;10;13;pc;9.88;12;18;clr;13;17;pc

Yangon;26;36;rn;0.99;26;35;rn;26;35;rn

Yerevan;5;14;rn;2.29;7;14;rn;4;13;rn

Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow

_____

Copyright 2022 AccuWeather