Tuesday At Centro de Alto Rendimiento Bogota, Colombia Purse: $239,477 Surface: Red clay BOGOTA, COLOMBIA (AP) _ Results Tuesday from Copa Colsanitas at Centro de Alto Rendimiento (seedings in parentheses): Women's Singles Round of 32

Ekaterine Gorgodze, Georgia, def. Yuliana Monroy, Colombia, 6-0, 6-3.

Kamilla Rakhimova, Russia, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 6-2, 3-6, 7-5.

Elina Avanesyan, Russia, def. Harriet Dart (8), Britain, 6-1, 6-2.

Yuliana Lizarazo, Colombia, def. Anna-Karolina Schmiedlova (6), Slovakia, 4-6, 7-6 (1), 6-2.

Suzan Lamens, Netherlands, def. Astra Sharma (7), Australia, 6-4, 1-6, 6-4.

Irina Bara, Romania, def. Paula Ormaechea, Argentina, 6-3, 7-5.