ATP World Tour Grand Prix Hassan II Results

Tuesday At Royal Tennis Club de Marrakech Marrakech, Morocco Purse: €534,555 Surface: Red clay MARRAKECH, MOROCCO (AP) _ Results Tuesday from Grand Prix Hassan II at Royal Tennis Club de Marrakech (seedings in parentheses): Men's Singles Round of 32

Carlos Taberner, Spain, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-2, 1-0, ret.

Laslo Djere (8), Serbia, def. Jiri Lehecka, Czech Republic, 6-4, 6-4.

Lorenzo Musetti, Italy, def. Albert Ramos-Vinolas (4), Spain, 7-6 (5), 6-1.

Malek Jaziri, Tunisia, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 6-7 (6), 6-3, 2-0, ret.

Joao Sousa, Portugal, def. Federico Delbonis (5), Argentina, 6-2, 5-7, 6-3.

Botic Van de Zandschulp (6), Netherlands, def. Hugo Dellien, Bolivia, 6-3, 3-6, 6-4.

Felix Auger-Aliassime (1), Canada, def. Elliot Benchetrit, Morocco, 6-3, 6-3.

Richard Gasquet, France, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 7-5, 4-6, 6-4.

Alex Molcan, Slovakia, def. Stefano Travaglia, Italy, 6-0, 6-4.

Pablo Andujar, Spain, def. Daniel Evans (2), Britain, 6-4, 6-2.

Federico Coria, Argentina, def. Alejandro Davidovich Fokina (7), Spain, 7-5, 3-6, 6-4.

Roberto Carballes Baena, Spain, def. Marco Cecchinato, Italy, 7-5, 7-6 (1).