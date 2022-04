CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1010 1-4 Jul 1010 Sep 1002 1-2 Dec 995 Mar 980 1-4 May 961 3-4 Jul 903 1-2 Sep 887 3-4 Dec 882 1-2 Mar 866 3-4 May 845 1-4 Jul 792 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 750 1-2 Jul 739 1-4 Sep 711 1-2 Dec 699 Mar 701 May 701 1-2 Jul 697 Sep 646 Dec 623 1-4 Mar 629 1-4 May 629 3-4 Jul 628 1-2 Sep 577 1-2 Dec 565 1-2 Jul 575 Dec 547 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 730 1-2 Jul 711 1-2 Sep 572 3-4 Dec 568 1-2 Mar 565 1-2 May 565 Jul 565 Sep 556 Dec 556 Mar 548 1-4 Jul 556 Sep 575 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1602 1-4 Jul 1589 Aug 1554 1-2 Sep 1481 1-2 Nov 1439 3-4 Jan 1438 Mar 1420 May 1418 1-2 Jul 1419 Aug 1405 1-2 Sep 1367 1-2 Nov 1342 Jan 1344 3-4 Mar 1339 May 1339 Jul 1329 3-4 Aug 1326 1-4 Sep 1324 3-4 Nov 1260 3-4 Jul 1260 3-4 Nov 1235 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 72.34 Jul 70.61 Aug 68.65 Sep 67.20 Oct 66.00 Dec 65.64 Jan 65.22 Mar 64.58 May 64.24 Jul 64.00 Aug 63.48 Sep 63.00 Oct 62.59 Dec 62.50 Jan 62.34 Mar 62.32 May 62.29 Jul 62.03 Aug 61.88 Sep 61.83 Oct 61.65 Dec 61.54 Jul 61.24 Oct 61.24 Dec 60.91 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 455.10 Jul 447.80 Aug 439.60 Sep 426.20 Oct 411.50 Dec 409.40 Jan 405.00 Mar 395.20 May 390.90 Jul 389.30 Aug 384.20 Sep 378.00 Oct 372.80 Dec 373.00 Jan 370.40 Mar 368.60 May 369.30 Jul 370.40 Aug 370.40 Sep 369.00 Oct 359.50 Dec 354.40 Jul 354.40 Oct 354.40 Dec 354.40