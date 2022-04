WTA Copa Colsanitas Results

Monday At Centro de Alto Rendimiento Bogota, Colombia Purse: $239,477 Surface: Red clay BOGOTA, COLOMBIA (AP) _ Results Monday from Copa Colsanitas at Centro de Alto Rendimiento (seedings in parentheses): Women's Singles Round of 32

Mirjam Bjorklund, Sweden, def. Renata Zarazua, Mexico, 6-1, 6-3.

Lucrezia Stefanini, Italy, def. Despina Papamichail, Greece, 6-3, 6-4.

Laura Pigossi, Brazil, def. Harmony Tan (5), France, 6-4, 6-3.

Tatjana Maria, Germany, def. Maria Lourdes Carle, Argentina, 6-1, 6-2.

Rebecca Peterson (3), Sweden, def. Maria Fernanda Herazo Gonzalez, Colombia, 6-4, 6-3.

Sara Errani, Italy, def. Stefanie Voegele, Switzerland, 6-0, 6-3.

Women's Doubles

Round of 16

Valentini Grammatikopoulou, Greece, and Amina Anshba, Russia, def. Samantha Murray Sharan, Britain, and Julia Lohoff, Germany, 7-6 (9), 6-3.

Andrea Gamiz, Venezuela, and Carolina Meligeni Rodrigues Alves, Brazil, def. Lidziya Marozava, Belarus, and Kaitlyn Christian (3), United States, 3-6, 6-3, 10-2.