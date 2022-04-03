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Philadelphia 2, Charlotte FC 0

By Associated Press
2022/04/03 09:45
Philadelphia 2, Charlotte FC 0

Charlotte FC 0 0 0
Philadelphia 1 1 2

First Half_1, Philadelphia, Carranza, 1 (Santos), 4th minute.

Second Half_2, Philadelphia, Gazdag, 4, 46th.

Goalies_Charlotte FC, Kristijan Kahlina, George Marks; Philadelphia, Andre Blake, Joseph Bendik.

Yellow Cards_Martinez, Philadelphia, 19th; Aaronson, Philadelphia, 90th+2.

Referee_Tim Ford. Assistant Referees_Corey Parker, Kevin Lock, Jorge Gonzalez. 4th Official_Ismir Pekmic.

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Lineups

Charlotte FC_Kristijan Kahlina; Guzman Corujo, Christian Fuchs, Jaylin Lindsey, Joseph Mora (Christian Makoun, 76th), Anton Walkes (Daniel Rios, 46th); Jordy Alcivar (Alan Franco, 76th), Benjamin Bender (Cristian Ortiz, 76th), Brandt Bronico, Sergio Ruiz (Yordy Reyna, 83rd); Karol Swiderski.

Philadelphia_Andre Blake; Jack Elliott, Jakob Glesnes, Kai Wagner; Leon Maximilian Flach, Daniel Gazdag (Paxten Aaronson, 90th+1), Nathan Harriel, Jose Martinez, Quinn Sullivan (Jack McGlynn, 81st); Julian Carranza (Cory Burke, 66th), Sergio Santos (Mikael Uhre, 66th).

Updated : 2022-04-05 05:00 GMT+08:00

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