Valero Texas Open Par Scores

Friday At AT&T Oaks Course San Antonio Purse: $8.6 million Yardage: 7,438; Par: 72 Second Round

Ryan Palmer 68-66—134 -10 Kevin Chappell 71-65—136 -8 Dylan Frittelli 70-66—136 -8 Matt Kuchar 67-69—136 -8 Lucas Glover 71-66—137 -7 Charles Howell III 70-67—137 -7 J.J. Spaun 67-70—137 -7 Brendon Todd 68-69—137 -7 Gary Woodland 70-67—137 -7 Scott Gutschewski 70-68—138 -6 Robert Macintyre 69-69—138 -6 David Skinns 68-70—138 -6 Rasmus Hojgaard 66-73—139 -5 Beau Hossler 73-66—139 -5 Henrik Norlander 68-71—139 -5 J.T. Poston 70-69—139 -5 Doc Redman 69-70—139 -5 Brandt Snedeker 73-66—139 -5 Henrik Stenson 70-69—139 -5 Peter Uihlein 68-71—139 -5 Jhonattan Vegas 71-68—139 -5 Adam Hadwin 70-70—140 -4 Troy Merritt 69-71—140 -4 Davis Riley 70-70—140 -4 Scott Stallings 68-72—140 -4 Jared Wolfe 72-68—140 -4 Richard Bland 70-71—141 -3 Corey Conners 70-71—141 -3 Luke Donald 71-70—141 -3 Tony Finau 70-71—141 -3 Lanto Griffin 75-66—141 -3 Bill Haas 70-71—141 -3 Chesson Hadley 71-70—141 -3 Si Woo Kim 69-72—141 -3 Russell Knox 65-76—141 -3 Anirban Lahiri 68-73—141 -3 Nate Lashley 71-70—141 -3 Ben Martin 69-72—141 -3 Denny McCarthy 67-74—141 -3 William McGirt 71-70—141 -3 Mito Pereira 71-70—141 -3 Aaron Rai 67-74—141 -3 Patrick Rodgers 70-71—141 -3 Matthias Schwab 69-72—141 -3 Kevin Streelman 70-71—141 -3 Hudson Swafford 71-70—141 -3 Keegan Bradley 71-71—142 -2 Jim Herman 69-73—142 -2 John Huh 69-73—142 -2 Chris Kirk 70-72—142 -2 Luke List 68-74—142 -2 Adam Long 72-70—142 -2 Peter Malnati 71-71—142 -2 Maverick McNealy 70-72—142 -2 Seung-Yul Noh 70-72—142 -2 Andrew Putnam 71-71—142 -2 Chad Ramey 74-68—142 -2 Jordan Spieth 72-70—142 -2 Brendan Steele 68-74—142 -2 Richy Werenski 70-72—142 -2 Vince Whaley 70-72—142 -2 Aaron Baddeley 69-74—143 -1 Wyndham Clark 73-70—143 -1 James Hahn 69-74—143 -1 Zach Johnson 72-71—143 -1 Matt Jones 68-75—143 -1 Martin Laird 70-73—143 -1 C.T. Pan 69-74—143 -1 Greyson Sigg 73-70—143 -1 Roger Sloan 74-69—143 -1 Austin Smotherman 68-75—143 -1 Sahith Theegala 77-66—143 -1 Hideki Matsuyama 74-WD Ben Kern 77-WD Kevin Tway 76-WD Chez Reavie 77-WD

Missed Cut