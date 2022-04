CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 984 1-2 Jul 984 1-4 Sep 974 1-2 Dec 964 1-2 Mar 948 1-4 May 929 1-4 Jul 876 3-4 Sep 861 1-4 Dec 857 Mar 841 1-4 May 819 3-4 Jul 767 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 735 Jul 721 3-4 Sep 696 Dec 688 Mar 690 1-2 May 691 1-4 Jul 687 1-4 Sep 637 1-4 Dec 615 1-4 Mar 621 3-4 May 622 1-4 Jul 620 3-4 Sep 569 3-4 Dec 557 1-4 Jul 566 3-4 Dec 539 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 740 Jul 711 3-4 Sep 577 1-4 Dec 573 1-2 Mar 570 May 569 1-2 Jul 569 1-2 Sep 560 1-2 Dec 560 1-2 Mar 552 3-4 Jul 560 1-2 Sep 579 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1582 3-4 Jul 1566 3-4 Aug 1531 3-4 Sep 1452 3-4 Nov 1406 3-4 Jan 1405 3-4 Mar 1387 3-4 May 1386 3-4 Jul 1387 1-2 Aug 1374 3-4 Sep 1336 3-4 Nov 1312 3-4 Jan 1315 1-2 Mar 1309 3-4 May 1309 3-4 Jul 1300 1-2 Aug 1297 1-2 Sep 1296 Nov 1229 3-4 Jul 1229 3-4 Nov 1206 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 71.20 Jul 69.50 Aug 67.52 Sep 65.94 Oct 64.63 Dec 64.26 Jan 63.85 Mar 63.19 May 62.86 Jul 62.59 Aug 61.93 Sep 61.24 Oct 60.80 Dec 60.71 Jan 60.55 Mar 60.53 May 60.50 Jul 60.24 Aug 60.09 Sep 60.04 Oct 59.86 Dec 59.70 Jul 59.44 Oct 59.44 Dec 59.11 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 450.00 Jul 442.80 Aug 435.00 Sep 421.20 Oct 405.20 Dec 403.30 Jan 399.00 Mar 389.30 May 385.30 Jul 384.50 Aug 379.00 Sep 372.80 Oct 368.40 Dec 368.20 Jan 365.20 Mar 363.40 May 364.10 Jul 365.20 Aug 365.20 Sep 363.80 Oct 354.30 Dec 349.20 Jul 349.20 Oct 349.20 Dec 349.20