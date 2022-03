CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1006 Jul 1002 Sep 989 Dec 972 3-4 Mar 951 3-4 May 927 1-4 Jul 878 1-2 Sep 863 1-2 Dec 857 3-4 Mar 842 May 820 1-2 Jul 765 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 748 3-4 Jul 733 Sep 696 1-4 Dec 683 3-4 Mar 684 1-2 May 685 1-4 Jul 682 1-2 Sep 632 Dec 609 3-4 Mar 616 May 616 1-2 Jul 616 Sep 565 Dec 552 1-2 Jul 559 Dec 532 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 727 1-2 Jul 684 1-2 Sep 559 Dec 555 1-4 Mar 551 3-4 May 551 1-4 Jul 551 1-4 Sep 542 1-4 Dec 542 1-4 Mar 534 1-2 Jul 542 1-4 Sep 561 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1618 1-4 Jul 1598 Aug 1555 1-4 Sep 1473 Nov 1420 1-2 Jan 1415 3-4 Mar 1392 3-4 May 1388 3-4 Jul 1387 1-2 Aug 1373 3-4 Sep 1329 3-4 Nov 1311 1-4 Jan 1314 Mar 1308 1-4 May 1308 1-4 Jul 1299 Aug 1296 1-4 Sep 1294 3-4 Nov 1225 1-2 Jul 1225 1-2 Nov 1202 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 69.94 Jul 68.64 Aug 66.76 Sep 65.20 Oct 63.93 Dec 63.54 Jan 63.08 Mar 62.40 May 62.06 Jul 61.80 Aug 61.24 Sep 60.60 Oct 60.15 Dec 60.05 Jan 59.91 Mar 59.89 May 59.86 Jul 59.60 Aug 59.45 Sep 59.40 Oct 59.22 Dec 59.05 Jul 58.80 Oct 58.80 Dec 58.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 467.50 Jul 459.40 Aug 447.90 Sep 432.20 Oct 414.50 Dec 411.50 Jan 406.10 Mar 394.80 May 390.00 Jul 388.50 Aug 382.60 Sep 375.10 Oct 367.50 Dec 367.60 Jan 364.70 Mar 362.90 May 363.60 Jul 365.00 Aug 365.00 Sep 363.60 Oct 354.10 Dec 349.00 Jul 349.00 Oct 349.00 Dec 349.00