New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2686 Up 13 May 2638 2674 2575 2651 Up 12 Jul 2670 2707 2612 2686 Up 13 Sep 2673 2710 2619 2691 Up 13 Dec 2675 2709 2620 2690 Up 12 Mar 2621 2689 2605 2672 Up 12 May 2600 2672 2598 2657 Up 12 Jul 2596 2670 2594 2653 Up 12 Sep 2591 2655 2591 2647 Up 11 Dec 2643 2659 2642 2643 Up 9