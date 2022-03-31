Alexa
  • Directory of Taiwan
  1. Home
  2. World

ATP Money Leaders

By Associated Press
2022/03/31 01:00
ATP Money Leaders

Through March 29

1 Rafael Nadal $3,120,355
2 Taylor Fritz $1,795,041
3 Daniil Medvedev $1,793,515
4 Denis Shapovalov $1,247,259
5 Felix Auger-Aliassime $1,244,890
6 Stefanos Tsitsipas $1,218,820
7 Andrey Rublev $1,206,407
8 Matteo Berrettini $1,062,493
9 Roberto Bautista Agut $897,456
10 Jannik Sinner $842,230
11 Carlos Alcaraz $832,863
12 Cameron Norrie $754,801
13 Hubert Hurkacz $729,962
14 Pablo Carreno Busta $719,131
15 Diego Schwartzman $698,966
16 Alexander Zverev $683,104
17 Alex de Minaur $641,181
18 Nick Kyrgios $550,331
19 Gael Monfils $543,713
20 Miomir Kecmanovic $515,280
21 John Isner $499,236
22 Daniel Evans $490,908
23 Pedro Martinez $475,260
24 Reilly Opelka $451,113
25 Casper Ruud $425,000
26 Thanasi Kokkinakis $423,996
27 Cristian Garin $418,383
28 Jiri Vesely $414,532
29 Aslan Karatsev $396,388
30 Nikoloz Basilashvili $392,825
31 Karen Khachanov $369,471
32 Marin Cilic $368,426
33 Fabio Fognini $362,793
34 Alejandro Davidovich Fokina $352,559
35 Grigor Dimitrov $350,411
36 Dusan Lajovic $349,720
37 Adrian Mannarino $343,978
38 Federico Delbonis $340,125
39 Maxime Cressy $332,316
40 Lorenzo Sonego $326,688
41 Filip Krajinovic $319,422
42 Botic van de Zandschulp $316,906
43 Kamil Majchrzak $314,410
44 Alexander Bublik $313,152
45 Mackenzie McDonald $305,600
46 Tommy Paul $304,246
47 Arthur Rinderknech $301,856
48 Pablo Andujar $295,196
49 Ugo Humbert $293,666
50 Andy Murray $286,822