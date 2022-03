CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1014 1-4 Jul 1009 1-4 Sep 998 Dec 983 3-4 Mar 965 May 939 1-4 Jul 882 3-4 Sep 865 1-4 Dec 860 3-4 Mar 844 3-4 May 823 1-4 Jul 767 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 726 1-4 Jul 708 1-2 Sep 666 3-4 Dec 652 3-4 Mar 656 1-4 May 659 Jul 658 1-2 Sep 617 3-4 Dec 602 1-2 Mar 608 3-4 May 609 1-4 Jul 607 1-4 Sep 556 1-4 Dec 540 Jul 546 1-2 Dec 522 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 719 Jul 674 Sep 544 3-4 Dec 540 1-4 Mar 536 3-4 May 536 1-4 Jul 536 1-4 Sep 527 1-4 Dec 527 1-4 Mar 519 1-2 Jul 527 1-4 Sep 546 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1643 Jul 1623 3-4 Aug 1578 Sep 1496 1-2 Nov 1448 1-2 Jan 1443 1-4 Mar 1418 1-4 May 1413 Jul 1411 1-4 Aug 1396 1-2 Sep 1350 1-2 Nov 1324 1-2 Jan 1327 3-4 Mar 1322 May 1322 Jul 1312 Aug 1309 1-2 Sep 1308 Nov 1235 Jul 1235 Nov 1213 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 71.66 Jul 69.87 Aug 67.75 Sep 66.20 Oct 65.05 Dec 64.75 Jan 64.25 Mar 63.59 May 63.25 Jul 63.00 Aug 62.48 Sep 61.91 Oct 61.39 Dec 61.25 Jan 61.06 Mar 61.04 May 61.01 Jul 60.75 Aug 60.60 Sep 60.55 Oct 60.37 Dec 60.18 Jul 59.85 Oct 59.85 Dec 59.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 466.00 Jul 461.20 Aug 450.40 Sep 435.40 Oct 421.50 Dec 418.80 Jan 412.30 Mar 399.20 May 393.80 Jul 391.70 Aug 385.90 Sep 377.70 Oct 369.20 Dec 369.20 Jan 365.80 Mar 364.00 May 364.20 Jul 364.50 Aug 364.50 Sep 363.10 Oct 353.60 Dec 347.90 Jul 347.90 Oct 347.90 Dec 347.90