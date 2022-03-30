ATP Money Leaders

|1
|Rafael Nadal
|$3,120,355
|2
|Taylor Fritz
|$1,795,041
|3
|Daniil Medvedev
|$1,793,515
|4
|Denis Shapovalov
|$1,247,259
|5
|Felix Auger-Aliassime
|$1,244,890
|6
|Stefanos Tsitsipas
|$1,218,820
|7
|Andrey Rublev
|$1,206,407
|8
|Matteo Berrettini
|$1,062,493
|9
|Roberto Bautista Agut
|$897,456
|10
|Jannik Sinner
|$842,230
|11
|Carlos Alcaraz
|$832,863
|12
|Cameron Norrie
|$754,801
|13
|Hubert Hurkacz
|$729,962
|14
|Pablo Carreno Busta
|$719,131
|15
|Diego Schwartzman
|$698,966
|16
|Alexander Zverev
|$683,104
|17
|Alex de Minaur
|$641,181
|18
|Nick Kyrgios
|$550,331
|19
|Gael Monfils
|$543,713
|20
|Miomir Kecmanovic
|$515,280
|21
|John Isner
|$499,236
|22
|Daniel Evans
|$490,908
|23
|Pedro Martinez
|$475,260
|24
|Reilly Opelka
|$451,113
|25
|Casper Ruud
|$425,000
|26
|Thanasi Kokkinakis
|$423,996
|27
|Cristian Garin
|$418,383
|28
|Jiri Vesely
|$414,532
|29
|Aslan Karatsev
|$396,388
|30
|Nikoloz Basilashvili
|$392,825
|31
|Karen Khachanov
|$369,471
|32
|Marin Cilic
|$368,426
|33
|Fabio Fognini
|$362,793
|34
|Alejandro Davidovich Fokina
|$352,559
|35
|Grigor Dimitrov
|$350,411
|36
|Dusan Lajovic
|$349,720
|37
|Adrian Mannarino
|$343,978
|38
|Federico Delbonis
|$340,125
|39
|Maxime Cressy
|$332,316
|40
|Lorenzo Sonego
|$326,688
|41
|Filip Krajinovic
|$319,422
|42
|Botic van de Zandschulp
|$316,906
|43
|Kamil Majchrzak
|$314,410
|44
|Alexander Bublik
|$313,152
|45
|Mackenzie McDonald
|$305,600
|46
|Tommy Paul
|$304,246
|47
|Arthur Rinderknech
|$301,856
|48
|Pablo Andujar
|$295,196
|49
|Ugo Humbert
|$293,666
|50
|Andy Murray
|$286,822