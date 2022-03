New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2636 Up 36 May 2557 2621 2549 2602 Up 40 Jul 2591 2656 2587 2636 Up 36 Sep 2603 2660 2596 2643 Up 36 Dec 2607 2660 2598 2644 Up 34 Mar 2609 2642 2589 2625 Up 29 May 2596 2616 2576 2609 Up 26 Jul 2593 2611 2575 2604 Up 23 Sep 2590 2607 2573 2599 Up 21 Dec 2596 Up 20