CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1102 1-4 Jul 1092 1-2 Sep 1069 3-4 Dec 1043 3-4 Mar 1011 1-2 May 970 Jul 903 1-4 Sep 883 Dec 875 3-4 Mar 855 May 837 Jul 782 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 754 Jul 734 3-4 Sep 685 3-4 Dec 669 Mar 670 1-4 May 671 Jul 669 Sep 610 1-2 Dec 598 1-2 Mar 602 3-4 May 604 Jul 603 Sep 552 Dec 536 1-4 Jul 542 3-4 Dec 520 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 738 Jul 694 1-2 Sep 572 Dec 565 Mar 561 May 560 1-2 Jul 560 1-2 Sep 551 1-2 Dec 551 1-2 Mar 543 3-4 Jul 551 1-2 Sep 570 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1710 1-4 Jul 1688 1-2 Aug 1639 1-4 Sep 1553 Nov 1496 3-4 Jan 1489 Mar 1455 1-2 May 1447 Jul 1444 Aug 1426 1-2 Sep 1379 Nov 1347 3-4 Jan 1350 1-2 Mar 1345 May 1345 Jul 1335 Aug 1332 3-4 Sep 1331 1-4 Nov 1256 1-4 Jul 1256 1-4 Nov 1232 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 74.75 Jul 72.61 Aug 70.21 Sep 68.48 Oct 67.23 Dec 66.83 Jan 66.27 Mar 65.52 May 65.08 Jul 64.74 Aug 64.08 Sep 63.39 Oct 62.83 Dec 62.65 Jan 62.46 Mar 62.44 May 62.41 Jul 62.15 Aug 62.10 Sep 62.10 Oct 61.92 Dec 61.62 Jul 61.35 Oct 61.35 Dec 61.02 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 487.90 Jul 480.40 Aug 465.60 Sep 448.10 Oct 432.60 Dec 429.40 Jan 421.50 Mar 406.00 May 398.90 Jul 396.20 Aug 389.90 Sep 381.00 Oct 372.80 Dec 372.80 Jan 370.20 Mar 368.40 May 368.60 Jul 368.90 Aug 368.90 Sep 367.50 Oct 358.00 Dec 352.40 Jul 352.40 Oct 352.40 Dec 352.40