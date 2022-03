CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1085 3-4 Jul 1074 1-2 Sep 1049 1-4 Dec 1020 1-2 Mar 988 May 949 1-2 Jul 886 1-2 Sep 865 3-4 Dec 859 1-4 Mar 842 May 824 Jul 768 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 748 1-4 Jul 728 1-2 Sep 682 1-2 Dec 667 1-2 Mar 668 1-4 May 668 3-4 Jul 666 Sep 608 1-2 Dec 596 1-2 Mar 600 3-4 May 602 Jul 599 3-4 Sep 548 3-4 Dec 534 Jul 540 1-2 Dec 517 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 703 1-4 Jul 663 1-2 Sep 544 1-4 Dec 538 3-4 Mar 534 3-4 May 534 1-4 Jul 534 1-4 Sep 525 1-4 Dec 525 1-4 Mar 517 1-2 Jul 525 1-4 Sep 544 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1700 3-4 Jul 1682 1-4 Aug 1635 3-4 Sep 1549 Nov 1493 Jan 1484 1-2 Mar 1448 1-2 May 1439 3-4 Jul 1437 Aug 1419 1-2 Sep 1373 1-4 Nov 1343 3-4 Jan 1346 Mar 1341 3-4 May 1341 3-4 Jul 1331 3-4 Aug 1329 1-2 Sep 1328 Nov 1259 1-2 Jul 1259 1-2 Nov 1237 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 74.29 Jul 72.11 Aug 69.71 Sep 67.94 Oct 66.68 Dec 66.27 Jan 65.58 Mar 64.68 May 64.23 Jul 63.89 Aug 63.17 Sep 62.41 Oct 61.83 Dec 61.65 Jan 61.48 Mar 61.46 May 61.43 Jul 61.17 Aug 61.12 Sep 61.12 Oct 60.94 Dec 60.62 Jul 60.33 Oct 60.33 Dec 60.00 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 485.90 Jul 477.20 Aug 462.30 Sep 446.10 Oct 431.70 Dec 428.90 Jan 421.80 Mar 406.60 May 399.90 Jul 397.20 Aug 390.90 Sep 383.10 Oct 372.30 Dec 372.40 Jan 369.80 Mar 368.00 May 368.20 Jul 368.50 Aug 368.50 Sep 367.10 Oct 357.60 Dec 352.00 Jul 352.00 Oct 352.00 Dec 352.00