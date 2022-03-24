Alexa
  • Directory of Taiwan
  1. Home
  2. World

ATP Money Leaders

By Associated Press
2022/03/24 01:00
ATP Money Leaders

Through March 22

1 Rafael Nadal $3,120,355
2 Taylor Fritz $1,795,041
3 Daniil Medvedev $1,793,515
4 Denis Shapovalov $1,247,259
5 Felix Auger-Aliassime $1,244,890
6 Stefanos Tsitsipas $1,218,820
7 Andrey Rublev $1,206,407
8 Matteo Berrettini $1,062,493
9 Roberto Bautista Agut $897,456
10 Jannik Sinner $842,230
11 Carlos Alcaraz $832,863
12 Cameron Norrie $754,801
13 Hubert Hurkacz $729,962
14 Pablo Carreno Busta $719,131
15 Diego Schwartzman $698,966
16 Alexander Zverev $683,104
17 Alex de Minaur $641,181
18 Nick Kyrgios $550,331
19 Gael Monfils $543,713
20 Miomir Kecmanovic $515,280
21 John Isner $499,236
22 Daniel Evans $490,908
23 Pedro Martinez $475,260
24 Reilly Opelka $451,113
25 Casper Ruud $425,000
26 Thanasi Kokkinakis $423,996
27 Cristian Garin $418,383
28 Jiri Vesely $414,532
29 Aslan Karatsev $396,388
30 Nikoloz Basilashvili $392,825
31 Karen Khachanov $369,471
32 Marin Cilic $368,426
33 Fabio Fognini $362,793
34 Alejandro Davidovich Fokina $352,559
35 Grigor Dimitrov $350,411
36 Dusan Lajovic $349,720
37 Adrian Mannarino $343,978
38 Federico Delbonis $340,125
39 Maxime Cressy $332,316
40 Lorenzo Sonego $326,688
41 Filip Krajinovic $319,422
42 Botic van de Zandschulp $316,906
43 Kamil Majchrzak $314,410
44 Alexander Bublik $313,152
45 Mackenzie McDonald $305,600
46 Tommy Paul $304,246
47 Arthur Rinderknech $301,856
48 Pablo Andujar $295,196
49 Ugo Humbert $293,666
50 Andy Murray $286,822

Updated : 2022-03-24 02:43 GMT+08:00

MOST POPULAR

Magnitude 6.6 earthquake strikes southeast Taiwan
Magnitude 6.6 earthquake strikes southeast Taiwan
Taiwan sees 150 aftershocks, another magnitude 6 possible
Taiwan sees 150 aftershocks, another magnitude 6 possible
Bridge collapses in southeast Taiwan after magnitude 6.6 quake
Bridge collapses in southeast Taiwan after magnitude 6.6 quake
Taiwan firm donates NT$1 million in drones to Ukraine military
Taiwan firm donates NT$1 million in drones to Ukraine military
4 NT$10 million prizes from November-December receipt lottery still unclaimed
4 NT$10 million prizes from November-December receipt lottery still unclaimed
The Taiwan Territorial Defense Force needs you
The Taiwan Territorial Defense Force needs you
Xi considered invading Taiwan this fall: FSB whistleblower
Xi considered invading Taiwan this fall: FSB whistleblower
Bus driver in central Taiwan receives passenger complaint for leaving bus to buy lunch
Bus driver in central Taiwan receives passenger complaint for leaving bus to buy lunch
Taiwan Amis veteran signs up for Ukraine's foreign legion
Taiwan Amis veteran signs up for Ukraine's foreign legion
Giant boulder falls on southeast Taiwan highway after magnitude 6.6 earthquake
Giant boulder falls on southeast Taiwan highway after magnitude 6.6 earthquake