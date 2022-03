CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1118 1-4 Jul 1101 Sep 1068 1-2 Dec 1037 1-2 Mar 1010 1-2 May 971 1-2 Jul 905 3-4 Sep 882 1-2 Dec 875 3-4 Mar 853 May 835 Jul 779 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 753 Jul 729 3-4 Sep 685 1-4 Dec 670 Mar 670 3-4 May 671 1-4 Jul 669 Sep 606 1-4 Dec 591 3-4 Mar 596 1-4 May 597 1-2 Jul 594 Sep 543 Dec 526 1-2 Jul 533 Dec 510 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 724 Jul 672 1-4 Sep 544 Dec 537 3-4 Mar 533 3-4 May 533 1-4 Jul 533 1-4 Sep 524 1-4 Dec 524 1-4 Mar 516 1-2 Jul 524 1-4 Sep 543 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1696 1-2 Jul 1678 3-4 Aug 1633 3-4 Sep 1549 1-2 Nov 1498 Jan 1489 1-4 Mar 1451 3-4 May 1441 1-2 Jul 1438 Aug 1420 Sep 1376 3-4 Nov 1340 1-4 Jan 1341 3-4 Mar 1337 1-2 May 1337 1-2 Jul 1327 1-2 Aug 1325 1-4 Sep 1325 1-4 Nov 1256 1-4 Jul 1256 1-4 Nov 1236 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 74.54 Jul 72.17 Aug 69.81 Sep 68.07 Oct 66.76 Dec 66.46 Jan 65.94 Mar 65.13 May 64.73 Jul 64.40 Aug 63.67 Sep 62.89 Oct 62.34 Dec 62.16 Jan 61.99 Mar 62.02 May 62.02 Jul 61.76 Aug 61.76 Sep 61.76 Oct 61.58 Dec 61.07 Jul 60.82 Oct 60.82 Dec 60.49 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 476.80 Jul 470.50 Aug 458.10 Sep 443.60 Oct 430.10 Dec 427.20 Jan 419.90 Mar 403.80 May 396.40 Jul 393.20 Aug 386.30 Sep 377.60 Oct 368.20 Dec 368.40 Jan 366.20 Mar 364.60 May 364.80 Jul 365.10 Aug 365.10 Sep 363.70 Oct 354.20 Dec 348.60 Jul 348.60 Oct 348.60 Dec 348.60