New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2552 Down 16 May 2526 2547 2498 2521 Down 16 Jul 2561 2576 2529 2552 Down 16 Sep 2565 2585 2543 2567 Down 13 Dec 2567 2590 2550 2576 Down 8 Mar 2548 2573 2540 2561 Down 2 May 2558 2558 2535 2548 unch Jul 2544 unch Sep 2539 2539 2537 2537 Down 2 Dec 2537 2537 2533 2533 Down 4