CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1119 1-4 Jul 1093 Sep 1054 Dec 1016 1-4 Mar 988 1-4 May 952 1-4 Jul 891 Sep 865 Dec 859 1-2 Mar 833 1-4 May 819 3-4 Jul 775 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 756 1-4 Jul 728 1-4 Sep 681 3-4 Dec 664 Mar 664 3-4 May 665 1-4 Jul 663 1-4 Sep 602 1-2 Dec 586 1-2 Mar 591 May 592 1-4 Jul 590 3-4 Sep 539 3-4 Dec 523 3-4 Jul 530 1-4 Dec 506 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 727 Jul 669 Sep 540 1-4 Dec 534 3-4 Mar 530 3-4 May 530 1-4 Jul 530 1-4 Sep 521 1-4 Dec 521 1-4 Mar 513 1-2 Jul 521 1-4 Sep 540 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1691 Jul 1672 1-4 Aug 1627 Sep 1542 1-4 Nov 1490 Jan 1481 Mar 1444 1-4 May 1434 1-4 Jul 1431 1-4 Aug 1414 1-2 Sep 1371 1-4 Nov 1333 1-2 Jan 1335 Mar 1330 3-4 May 1330 3-4 Jul 1320 3-4 Aug 1318 1-2 Sep 1318 1-2 Nov 1251 Jul 1251 Nov 1230 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 73.71 Jul 71.07 Aug 68.89 Sep 67.32 Oct 66.06 Dec 65.73 Jan 65.17 Mar 64.42 May 64.03 Jul 63.73 Aug 63.16 Sep 62.64 Oct 62.19 Dec 62.06 Jan 61.92 Mar 61.96 May 61.96 Jul 61.70 Aug 61.70 Sep 61.70 Oct 61.52 Dec 61.34 Jul 61.09 Oct 61.09 Dec 60.76 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 481.30 Jul 473.20 Aug 459.20 Sep 444.30 Oct 429.60 Dec 426.40 Jan 418.90 Mar 403.20 May 395.70 Jul 392.90 Aug 386.00 Sep 377.30 Oct 368.80 Dec 369.00 Jan 366.80 Mar 365.40 May 365.60 Jul 365.90 Aug 365.90 Sep 364.50 Oct 355.00 Dec 349.30 Jul 349.30 Oct 349.30 Dec 349.30