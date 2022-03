Steyn City Championship Par Scores

Sunday At The Club at Steyn City Johannesburg Purse: $1.5 million Yardage: 7,716; Par: 72 Final Round

Shaun Norris, South Africa 64-62-67-70—263 -25 Dean Burmester, South Africa 66-65-66-69—266 -22 Oliver Bekker, South Africa 69-63-70-67—269 -19 Matthias Schmid, Germany 69-65-64-71—269 -19 James Du Preez, South Africa 63-66-73-68—270 -18 Joachim B. Hansen, Denmark 68-64-67-71—270 -18 Tapio Pulkkanen, Finland 68-67-68-67—270 -18 Romain Langasque, France 65-68-67-71—271 -17 Thriston Lawrence, South Africa 69-68-68-66—271 -17 Mikko Korhonen, Finland 68-65-68-71—272 -16 Jacques Kruyswijk, South Africa 71-67-68-66—272 -16 Joost Luiten, Netherlands 68-66-69-69—272 -16 Wilco Nienaber, South Africa 66-72-67-67—272 -16 Sebastian Soderberg, Sweden 65-67-67-73—272 -16 Dale Whitnell, England 69-69-67-67—272 -16 Jaco Ahlers, South Africa 64-70-71-68—273 -15 Jazz Janewattananond, Thailand 70-68-65-70—273 -15 Jordan L. Smith, England 71-67-67-68—273 -15 Sami Valimaki, Finland 67-68-69-69—273 -15 Daniel Van Tonder, South Africa 66-70-69-68—273 -15 Hurly Long, Germany 70-67-69-68—274 -14 Ross McGowan, England 67-68-70-69—274 -14 Niklas Norgaard Moller, Denmark 66-67-75-66—274 -14 Connor Syme, Scotland 67-71-70-66—274 -14 Wu Ashun, China 70-67-69-69—275 -13 Nino Bertasio, Italy 64-69-71-71—275 -13 Jorge Campillo, Spain 68-68-71-68—275 -13 George Coetzee, South Africa 65-69-71-70—275 -13 Hennie Du Plessis, South Africa 66-67-70-72—275 -13 Pieter Moolman, South Africa 67-68-69-71—275 -13 Antoine Rozner, France 71-67-68-69—275 -13 Ockie Strydom, South Africa 70-66-69-70—275 -13 Estiaan Conradie, South Africa 68-68-68-72—276 -12 Michael G Palmer, South Africa 67-69-69-71—276 -12 Rourke Van Der Spuy, South Africa 70-67-72-67—276 -12 Oliver Wilson, England 68-70-67-71—276 -12 Jacques Blaauw, South Africa 67-72-68-70—277 -11 Craig Howie, Scotland 69-69-71-68—277 -11 Yannik Paul, Germany 69-69-69-70—277 -11 Marcus Armitage, England 73-66-71-68—278 -10 Jamie Donaldson, Wales 67-69-70-72—278 -10 Ewen Ferguson, Scotland 67-69-72-70—278 -10 Daniel Gavins, England 68-67-74-69—278 -10 Espen Kofstad, Norway 70-69-70-69—278 -10 Andrea Pavan, Italy 71-67-70-70—278 -10 Haydn Porteous, South Africa 70-68-67-73—278 -10 Combrinck Smit, South Africa 70-69-68-71—278 -10 Keenan Davidse, South Africa 72-66-68-73—279 -9 Nacho Elvira, Spain 69-68-73-69—279 -9 Rhys Enoch, Wales 69-69-70-71—279 -9 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69-69-68-73—279 -9 Lukas Nemecz, Austria 68-69-73-69—279 -9 Matthieu Pavon, France 68-68-74-69—279 -9 Jaco Prinsloo, South Africa 69-68-73-69—279 -9 Jake Redman, South Africa 68-71-71-69—279 -9 Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-68-67-73—279 -9 Laurie Canter, England 68-71-71-70—280 -8 CJ Du Plessis, South Africa 66-73-71-70—280 -8 Hugo Leon, Chile 70-68-72-70—280 -8 Alejandro Canizares, Spain 71-65-72-73—281 -7 Marcus Helligkilde, Denmark 68-71-74-68—281 -7 Kalle Samooja, Finland 70-68-70-73—281 -7 Richard Sterne, South Africa 70-69-73-69—281 -7 Maverick Antcliff, Australia 71-68-71-72—282 -6 Kristoffer Broberg, Sweden 69-69-73-71—282 -6 Jason Scrivener, Australia 67-72-70-73—282 -6 Darius Van Driel, Netherlands 65-74-72-71—282 -6 Adilson Da Silva, Brazil 69-68-73-73—283 -5 Ruan De Smidt, South Africa 65-73-70-75—283 -5 Dylan Naidoo, South Africa 71-68-73-71—283 -5 Edoardo Molinari, Italy 69-69-72-74—284 -4 Andy Sullivan, England 68-68-76-73—285 -3 MJ Viljoen, South Africa 66-71-70-79—286 -2 Justin Walters, South Africa 68-68-73-77—286 -2