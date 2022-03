Grand Slam winners in the history of the Six Nations rugby championship:

England (13) 1913, 1914, 1921, 1923, 1924, 1928, 1957, 1980, 1991, 1992, 1995, 2003, 2016

Wales (12) 1908, 1909, 1911, 1950, 1952, 1971, 1976, 1978, 2005, 2008, 2012, 2019

France (10) 1968, 1977, 1981, 1987, 1997, 1998, 2002, 2004, 2010, 2022

Scotland (3) 1925, 1984, 1990

Ireland (3) 1948, 2009, 2018