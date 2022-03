CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1063 3-4 Jul 1044 3-4 Sep 1005 3-4 Dec 967 Mar 940 3-4 May 906 3-4 Jul 844 Sep 820 3-4 Dec 815 3-4 Mar 798 1-4 May 784 3-4 Jul 745 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 741 3-4 Jul 712 1-2 Sep 664 3-4 Dec 645 1-2 Mar 646 1-2 May 647 1-4 Jul 645 1-2 Sep 590 1-2 Dec 576 3-4 Mar 582 1-4 May 583 1-2 Jul 582 1-4 Sep 531 1-4 Dec 517 3-4 Jul 524 Dec 503 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 695 Jul 655 Sep 530 3-4 Dec 524 Mar 520 May 519 1-2 Jul 519 1-2 Sep 510 1-2 Dec 510 1-2 Mar 502 3-4 Jul 510 1-2 Sep 529 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1668 Jul 1645 3-4 Aug 1602 1-4 Sep 1519 1-2 Nov 1466 3-4 Jan 1456 1-2 Mar 1420 May 1410 Jul 1406 3-4 Aug 1391 1-4 Sep 1348 Nov 1313 Jan 1315 Mar 1310 3-4 May 1310 3-4 Jul 1300 3-4 Aug 1298 1-2 Sep 1298 1-2 Nov 1235 3-4 Jul 1235 3-4 Nov 1216 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 72.29 Jul 69.65 Aug 67.47 Sep 65.89 Oct 64.68 Dec 64.28 Jan 63.77 Mar 63.06 May 62.73 Jul 62.49 Aug 61.87 Sep 61.29 Oct 60.79 Dec 60.66 Jan 60.54 Mar 60.58 May 60.58 Jul 60.32 Aug 60.32 Sep 60.32 Oct 60.14 Dec 59.96 Jul 59.71 Oct 59.71 Dec 59.38 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 477.00 Jul 468.00 Aug 454.60 Sep 439.80 Oct 425.00 Dec 422.30 Jan 414.80 Mar 398.50 May 391.20 Jul 387.40 Aug 380.10 Sep 371.40 Oct 363.00 Dec 363.20 Jan 361.00 Mar 359.60 May 359.80 Jul 360.10 Aug 360.10 Sep 358.70 Oct 349.20 Dec 343.50 Jul 343.50 Oct 343.50 Dec 343.50