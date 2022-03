CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1098 Jul 1076 Sep 1030 3-4 Dec 987 1-2 Mar 950 3-4 May 906 1-2 Jul 839 3-4 Sep 812 1-4 Dec 804 1-2 Mar 787 May 773 1-2 Jul 734 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 754 1-2 Jul 718 3-4 Sep 667 1-2 Dec 645 Mar 645 1-4 May 645 1-2 Jul 643 3-4 Sep 590 3-4 Dec 577 Mar 582 1-2 May 583 3-4 Jul 583 3-4 Sep 532 3-4 Dec 516 1-4 Jul 522 1-2 Dec 502 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 680 1-4 Jul 636 Sep 524 Dec 518 1-2 Mar 514 1-4 May 513 3-4 Jul 513 3-4 Sep 504 3-4 Dec 504 3-4 Mar 497 Jul 504 3-4 Sep 523 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1668 1-2 Jul 1647 1-4 Aug 1604 1-4 Sep 1522 3-4 Nov 1469 1-4 Jan 1457 1-4 Mar 1416 1-2 May 1403 3-4 Jul 1399 Aug 1380 Sep 1336 3-4 Nov 1299 1-2 Jan 1301 1-4 Mar 1297 May 1297 Jul 1287 Aug 1285 Sep 1285 Nov 1225 1-4 Jul 1225 1-4 Nov 1204 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 74.63 Jul 70.86 Aug 68.29 Sep 66.40 Oct 65.07 Dec 64.69 Jan 64.04 Mar 63.20 May 62.80 Jul 62.55 Aug 61.92 Sep 61.37 Oct 60.98 Dec 60.85 Jan 60.72 Mar 60.76 May 60.76 Jul 60.50 Aug 60.50 Sep 60.50 Oct 60.32 Dec 60.14 Jul 59.89 Oct 59.89 Dec 59.56 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 474.10 Jul 464.50 Aug 451.50 Sep 437.40 Oct 424.40 Dec 422.10 Jan 414.30 Mar 397.80 May 389.60 Jul 385.40 Aug 378.10 Sep 369.50 Oct 358.20 Dec 358.50 Jan 356.40 Mar 355.00 May 355.20 Jul 355.50 Aug 355.50 Sep 354.10 Oct 344.60 Dec 338.90 Jul 338.90 Oct 338.90 Dec 338.90