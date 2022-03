New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2471 Up 10 May 2563 Up 10 May 2530 2537 2511 2532 Up 10 Jul 2561 2569 2543 2563 Up 10 Sep 2568 2579 2552 2571 Up 10 Dec 2575 2583 2555 2573 Up 9 Mar 2556 2561 2540 2551 Up 7 May 2545 2546 2525 2535 Up 4 Jul 2540 2540 2527 2527 Up 2 Sep 2517 unch Dec 2508 Down 1