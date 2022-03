CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1096 1-4 Jul 1070 Sep 1029 Dec 987 3-4 Mar 947 3-4 May 890 3-4 Jul 818 Sep 794 3-4 Dec 788 3-4 Mar 764 May 754 Jul 714 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 725 1-2 May 748 1-4 Jul 718 1-2 Sep 670 3-4 Dec 652 1-2 Mar 650 1-2 May 649 Jul 646 1-2 Sep 594 1-4 Dec 581 Mar 586 May 585 1-2 Jul 581 1-2 Sep 530 1-2 Dec 514 1-4 Jul 520 1-2 Dec 499 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 662 Jul 609 Sep 512 Dec 507 1-4 Mar 499 1-2 May 499 3-4 Jul 499 3-4 Sep 490 3-4 Dec 490 3-4 Jul 490 3-4 Sep 509 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1705 May 1670 1-2 Jul 1646 3-4 Aug 1604 Sep 1525 3-4 Nov 1481 Jan 1466 1-2 Mar 1423 May 1407 3-4 Jul 1402 3-4 Aug 1386 Sep 1342 3-4 Nov 1307 1-2 Jan 1308 3-4 Mar 1304 1-2 May 1304 1-2 Jul 1294 1-2 Aug 1292 1-2 Sep 1292 1-2 Nov 1227 3-4 Jul 1227 3-4 Nov 1207 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 81.78 May 73.95 Jul 70.11 Aug 67.92 Sep 66.01 Oct 64.59 Dec 64.10 Jan 63.38 Mar 62.42 May 61.94 Jul 61.63 Aug 60.94 Sep 60.31 Oct 59.79 Dec 59.66 Jan 59.49 Mar 59.53 May 59.53 Jul 59.27 Aug 59.27 Sep 59.27 Oct 59.09 Dec 58.91 Jul 58.58 Oct 58.58 Dec 58.25 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 525.40 May 484.30 Jul 471.10 Aug 457.70 Sep 445.30 Oct 433.90 Dec 431.30 Jan 423.30 Mar 405.50 May 396.60 Jul 392.50 Aug 385.00 Sep 376.40 Oct 366.10 Dec 366.30 Jan 363.90 Mar 362.50 May 362.70 Jul 363.00 Aug 363.00 Sep 361.60 Oct 352.10 Dec 345.90 Jul 345.90 Oct 345.90 Dec 345.90