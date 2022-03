Real Salt Lake 3, New England 2

Real Salt Lake 0 3 — 3 New England 1 1 — 2

First Half_1, New England, Boateng, 1 (Buksa), 45th+3 minute.

Second Half_2, New England, Altidore, 1 (Buksa), 62nd; 3, Real Salt Lake, Cordova, 1 (Wood), 78th; 4, Real Salt Lake, Glad, 1 (Ruiz), 88th; 5, Real Salt Lake, Schmitt, 1 (Loffelsend), 90th+3.

Goalies_Real Salt Lake, Zac MacMath, Tomas Gomez; New England, Earl Edwards Jr., Brad Knighton.

Yellow Cards_Traustason, New England, 5th; Kaptoum, New England, 16th; Ruiz, Real Salt Lake, 35th; Caldwell, Real Salt Lake, 66th; Gil, New England, 88th; Glad, Real Salt Lake, 90th+2.

Referee_Drew Fischer. Assistant Referees_Kathryn Nesbitt, Gianni Facchini, Fotis Bazakos. 4th Official_Sergii Demianchuk.

A_10,633.

___

Lineups

Real Salt Lake_Zac MacMath; Andrew Brody, Justen Glad, Erik Holt (Jasper Loffelsend, 85th), Marcelo Silva; Scott Caldwell (Everton Luiz, 73rd), Maikel Chang (Sergio Cordova, 14th), Pablo Ruiz; Justin Meram (Jonathan Menendez, 73rd), Tate Schmitt, Bobby Wood.

New England_Earl Edwards Jr.; Jon Bell, A. J. DeLaGarza, Andrew Farrell, Ryan Spaulding; Emmanuel Boateng (Jozy Altidore, 60th), Wilfrid Kaptoum (Carles Gil, 60th), Maciel, Tommy McNamara, Arnor Traustason (Sebastian Lletget, 60th); Adam Buksa (Matt Polster, 77th).