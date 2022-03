CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1090 May 1106 1-2 Jul 1077 1-4 Sep 1044 1-2 Dec 1014 Mar 978 May 916 1-4 Jul 834 Sep 811 1-2 Dec 809 1-4 Mar 781 1-2 May 771 1-2 Jul 732 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 764 1-2 May 762 1-2 Jul 728 3-4 Sep 677 Dec 655 1-4 Mar 652 3-4 May 650 Jul 646 1-4 Sep 595 3-4 Dec 582 1-2 Mar 588 May 587 1-2 Jul 585 1-4 Sep 534 1-4 Dec 506 3-4 Jul 513 Dec 493 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 722 May 662 Jul 617 1-4 Sep 515 3-4 Dec 512 1-4 Mar 503 3-4 May 501 1-4 Jul 501 1-4 Sep 492 1-4 Dec 492 1-4 Jul 492 1-4 Sep 511 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1690 3-4 May 1676 Jul 1651 1-4 Aug 1610 1-4 Sep 1534 Nov 1491 Jan 1475 Mar 1431 1-4 May 1415 3-4 Jul 1410 3-4 Aug 1394 Sep 1350 3-4 Nov 1315 Jan 1315 3-4 Mar 1311 1-2 May 1311 1-2 Jul 1301 1-2 Aug 1299 1-2 Sep 1299 1-2 Nov 1234 3-4 Jul 1234 3-4 Nov 1214 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 82.18 May 76.03 Jul 71.50 Aug 69.07 Sep 67.12 Oct 65.58 Dec 65.09 Jan 64.33 Mar 63.26 May 62.73 Jul 62.44 Aug 61.75 Sep 61.20 Oct 60.70 Dec 60.57 Jan 60.43 Mar 60.47 May 60.47 Jul 60.21 Aug 60.21 Sep 60.21 Oct 60.03 Dec 59.70 Jul 59.52 Oct 59.52 Dec 59.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 493.10 May 477.10 Jul 464.60 Aug 453.10 Sep 442.00 Oct 432.10 Dec 429.40 Jan 421.70 Mar 404.60 May 395.60 Jul 391.00 Aug 383.30 Sep 374.70 Oct 364.40 Dec 364.50 Jan 362.10 Mar 360.70 May 360.90 Jul 361.20 Aug 361.20 Sep 359.80 Oct 350.30 Dec 343.70 Jul 343.70 Oct 343.70 Dec 343.70