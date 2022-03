CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1073 3-4 May 1087 Jul 1045 1-4 Sep 1009 Dec 977 Mar 941 May 899 3-4 Jul 834 Sep 809 1-2 Dec 802 1-2 Mar 764 3-4 May 756 3-4 Jul 717 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 757 3-4 May 755 3-4 Jul 726 Sep 677 1-2 Dec 651 3-4 Mar 649 May 646 3-4 Jul 643 1-2 Sep 593 1-2 Dec 581 Mar 586 1-4 May 585 3-4 Jul 583 1-2 Sep 532 1-2 Dec 504 1-4 Jul 510 1-2 Dec 488 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 717 3-4 May 657 3-4 Jul 609 Sep 515 3-4 Dec 513 Mar 503 1-2 May 504 1-4 Jul 504 1-4 Sep 495 1-4 Dec 495 1-4 Jul 495 1-4 Sep 514 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1700 May 1686 1-4 Jul 1659 1-2 Aug 1612 3-4 Sep 1536 1-2 Nov 1492 1-4 Jan 1476 Mar 1429 May 1413 Jul 1407 Aug 1390 1-4 Sep 1349 3-4 Nov 1314 Jan 1314 3-4 Mar 1310 1-2 May 1310 1-2 Jul 1300 1-2 Aug 1298 1-2 Sep 1298 1-2 Nov 1231 Jul 1231 Nov 1209 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 80.85 May 74.68 Jul 70.84 Aug 68.46 Sep 66.60 Oct 64.98 Dec 64.45 Jan 63.78 Mar 62.79 May 62.29 Jul 62.01 Aug 61.41 Sep 60.88 Oct 60.40 Dec 60.28 Jan 60.15 Mar 60.19 May 60.19 Jul 59.93 Aug 59.93 Sep 59.93 Oct 59.75 Dec 59.76 Jul 59.52 Oct 59.52 Dec 59.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 506.80 May 483.70 Jul 469.20 Aug 456.40 Sep 444.40 Oct 432.80 Dec 429.60 Jan 421.20 Mar 403.20 May 394.70 Jul 390.00 Aug 382.10 Sep 372.50 Oct 361.90 Dec 361.70 Jan 359.30 Mar 357.90 May 358.10 Jul 358.40 Aug 358.40 Sep 357.00 Oct 352.60 Dec 350.20 Jul 350.20 Oct 350.20 Dec 350.20