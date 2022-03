New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2624 Up 27 May 2684 Up 27 May 2630 2670 2594 2663 Up 27 Jul 2647 2692 2618 2684 Up 27 Sep 2651 2693 2621 2686 Up 25 Dec 2645 2678 2608 2672 Up 27 Mar 2618 2649 2582 2644 Up 25 May 2596 2624 2561 2624 Up 26 Jul 2573 2608 2573 2608 Up 26 Sep 2583 2590 2583 2590 Up 27 Dec 2576 Up 25