CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1273 May 1286 1-2 Jul 1195 1-4 Sep 1100 1-2 Dec 1010 3-4 Mar 955 1-2 May 909 1-4 Jul 849 3-4 Sep 808 3-4 Dec 784 1-4 Mar 768 3-4 May 760 3-4 Jul 718 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 754 1-2 May 753 Jul 726 Sep 673 Dec 643 3-4 Mar 639 1-2 May 636 1-4 Jul 632 3-4 Sep 584 Dec 572 1-4 Mar 578 May 577 1-2 Jul 575 1-4 Sep 524 1-4 Dec 499 3-4 Jul 506 Dec 484 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 702 3-4 May 642 3-4 Jul 589 3-4 Sep 502 Dec 498 1-2 Mar 485 May 485 3-4 Jul 485 3-4 Sep 476 3-4 Dec 476 3-4 Jul 476 3-4 Sep 495 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1704 1-2 May 1689 3-4 Jul 1655 3-4 Aug 1604 1-4 Sep 1516 3-4 Nov 1473 1-4 Jan 1449 1-2 Mar 1404 May 1386 3-4 Jul 1379 1-4 Aug 1356 3-4 Sep 1316 1-4 Nov 1286 1-4 Jan 1287 Mar 1282 3-4 May 1282 3-4 Jul 1272 3-4 Aug 1270 3-4 Sep 1270 3-4 Nov 1216 1-2 Jul 1216 1-2 Nov 1194 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 79.68 May 75.75 Jul 72.25 Aug 69.30 Sep 66.97 Oct 64.99 Dec 64.53 Jan 64.02 Mar 63.14 May 62.56 Jul 62.29 Aug 61.71 Sep 61.10 Oct 60.65 Dec 60.52 Jan 60.37 Mar 60.41 May 60.41 Jul 60.15 Aug 60.15 Sep 60.15 Oct 59.97 Dec 59.99 Jul 59.74 Oct 59.74 Dec 59.41 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 489.90 May 473.30 Jul 460.60 Aug 448.30 Sep 435.40 Oct 422.10 Dec 417.40 Jan 407.60 Mar 388.00 May 379.50 Jul 374.50 Aug 366.70 Sep 358.70 Oct 347.10 Dec 346.70 Jan 344.30 Mar 342.90 May 343.10 Jul 343.40 Aug 343.40 Sep 342.00 Oct 337.60 Dec 335.20 Jul 335.20 Oct 335.20 Dec 335.20