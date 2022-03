ATP Schedule

H-hard, C-clay, G-grass

Jan. 1-9 2022 — Adelaide International 1, HO (Gael Monfils)

Jan. 2-9 2022 — Melbourne Summer Set, HO (Rafael Nadal)

Jan. 7-17 2022 — Adelaide International 2, HO (Thanasi Kokkinakis)

Jan. 7-17 2022 — Sydney Tennis Classic, HO (Aslan Karatsev)

Jan. 8-30 2022 — Australian Open, HO (Rafael Nadal)

Jan. 28-Feb. 6 — Cordoba Open, CO (Albert Ramos-Vinolas)

Jan. 29-Feb. 6 — Open Sud de France, HO (Alexander Bublik)

Jan. 29-Feb. 6 — Taha Open Maharashtra, HO (Joao Sousa)

Feb. 5-13 2022 — Argentina Open, CO (Casper Ruud)

Feb. 5-14 2022 — Dallas Open, HO (Reilly Opelka)

Feb. 5-14 2022 — ABN Amro World Tennis Tournament, HO (Felix Auger-Aliassime)

Feb. 11-19 2022 — Qatar ExxonMobil Open, HO (Roberto Bautista Agut)

Feb. 12-20 2022 — Marseille, HO (Andrey Rublev)

Feb. 11-21 2022 — Delray Beach Open, HO (Cameron Norrie)

Feb. 11-21 2022 — Rio Open presented by Claro, CO (Carlos Alcaraz)

Feb. 18-26 2022 — Abierto Mexicano Telcel, HO (Rafael Nadal)

Feb. 18-26 2022 — Dubai Duty Free Tennis Championships, HO (Andrey Rublev)

Feb. 18-27 2022 — Chile Open, CO (Pedro Martinez)

March 7-20 2022 — BNP Paribas Open, HO

March 20-April 2 — Miami Open, HO

April 2-10 2022 — Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship, CO

April 2-10 2022 — Grand Prix Hassan II, CO

April 2-10 2022 — Monte-Carlo Rolex Masters, CO

April 16-25 2022 — Barcelona Open Banc Sabadell, CO

April 16-25 2022 — Serbia Open, CO

April 23-April 30 — Millennium Estoril Open, CO

April 23-April 30 — BMW Open by American Express, CO

April 29-May 7 — Mutua Madrid Open, CO

May 6-15 2022 — Internazionali BNL d'Italia, CO

May 13-22 2022 — Geneva Open, CO

May 13-22 2022 — Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon, CO

May 15-June 4 — French Open, CO

June 4-13 2022 — Libema Open, GO

June 4-13 2022 — Mercedes Cup, GO

June 11-20 2022 — Terra Wortmann Open, GO

June 11-20 2022 — Cinch Championships, GO

June 17-26 2022 — Mallorca Championships, GO

June 18-27 2022 — Viking International Eastbourne, GO

June 20-July 10 — The Championships, GO

July 9-17 2022 — Bastad, Sweden, CO

July 9-17 2022 — Newport, USA, GO

July 16-24 2022 — Gstaad, Switzerland, CO

July 16-24 2022 — Hamburg, Germany, CO

July 23-30 2022 — Kitzbuhel, Austria, CO

July 23-31 2022 — Atlanta, USA, HO

July 23-31 2022 — Umag, Croatia, CO

July 30-Aug. 5 — Los Cabos, Mexico, HO

July 30-Aug. 6 — Washington, USA, HO

Aug. 12-21 2022 — Cincinnati, USA, HO

Sept. 17-25 2022 — Metz, France, HO

Sept. 17-25 2022 — Nur-Sultan, Kazakhstan, HO

Sept. 24-Oct. 1 — Chengdu, China, HO

Sept. 24-Oct. 1 — Sofia, Bulgaria, HO

Sept. 24-Oct. 1 — Zhuhai, China, HO

Oct. 1-9 2022 — Beijing, China, HO

Oct. 1-9 2022 — Tokyo, Japan, HO

Oct. 7-16 2022 — Shanghai, China, HO

Oct. 15-23 2022 — Antwerp, Belgium, HO

Oct. 15-23 2022 — Moscow, Russia, HO

Oct. 15-23 2022 — Stockholm, Sweden, HO

Oct. 22-30 2022 — Basel, Switzerland, HO