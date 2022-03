CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1425 1-4 May 1294 Jul 1252 1-2 Sep 1141 1-2 Dec 1048 3-4 Mar 999 3-4 May 955 3-4 Jul 880 3-4 Sep 828 3-4 Dec 801 Mar 786 1-2 May 778 1-2 Jul 736 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 749 1-4 May 750 3-4 Jul 727 1-4 Sep 674 1-4 Dec 642 3-4 Mar 639 1-2 May 635 3-4 Jul 631 1-4 Sep 582 3-4 Dec 572 3-4 Mar 578 1-4 May 577 3-4 Jul 575 1-2 Sep 524 1-2 Dec 500 1-2 Jul 506 3-4 Dec 485 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 702 May 642 Jul 585 1-4 Sep 504 1-4 Dec 497 1-2 Mar 484 May 484 3-4 Jul 484 3-4 Sep 475 3-4 Dec 475 3-4 Jul 475 3-4 Sep 494 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1674 1-4 May 1659 1-2 Jul 1634 Aug 1580 1-2 Sep 1500 1-2 Nov 1453 Jan 1435 1-2 Mar 1397 1-4 May 1385 Jul 1378 1-2 Aug 1356 Sep 1312 1-4 Nov 1287 1-2 Jan 1288 1-2 Mar 1284 1-4 May 1284 1-4 Jul 1274 1-4 Aug 1272 1-4 Sep 1272 1-4 Nov 1214 1-4 Jul 1214 1-4 Nov 1191 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 78.15 May 74.22 Jul 71.38 Aug 68.09 Sep 65.95 Oct 64.18 Dec 63.75 Jan 63.26 Mar 62.53 May 62.13 Jul 61.86 Aug 61.33 Sep 60.87 Oct 60.42 Dec 60.32 Jan 60.18 Mar 60.22 May 60.22 Jul 59.96 Aug 59.96 Sep 59.96 Oct 59.78 Dec 59.80 Jul 59.55 Oct 59.55 Dec 59.22 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 467.90 May 458.70 Jul 451.40 Aug 439.20 Sep 428.30 Oct 416.90 Dec 414.30 Jan 406.70 Mar 389.70 May 382.40 Jul 378.20 Aug 370.90 Sep 362.60 Oct 351.00 Dec 350.60 Jan 348.20 Mar 346.80 May 347.00 Jul 347.30 Aug 347.30 Sep 345.90 Oct 341.50 Dec 335.30 Jul 335.30 Oct 335.30 Dec 335.30