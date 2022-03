CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1348 May 1209 Jul 1175 1-4 Sep 1063 Dec 980 Mar 945 1-4 May 913 Jul 849 3-4 Sep 809 1-4 Dec 776 1-4 Mar 768 1-2 May 760 1-2 Jul 718 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 756 1-2 May 754 1-4 Jul 721 1-4 Sep 661 1-2 Dec 629 1-2 Mar 621 1-2 May 617 3-4 Jul 613 1-4 Sep 575 1-4 Dec 562 1-2 Mar 568 1-2 May 568 Jul 565 1-4 Sep 514 1-4 Dec 497 Jul 503 1-4 Dec 483 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 725 1-4 May 665 1-4 Jul 593 3-4 Sep 494 1-2 Dec 492 3-4 Mar 479 1-4 May 480 Jul 480 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1676 1-4 May 1660 1-2 Jul 1633 Aug 1568 1-4 Sep 1490 1-2 Nov 1450 1-4 Jan 1437 Mar 1405 1-4 May 1396 Jul 1392 Aug 1368 1-4 Sep 1324 1-2 Nov 1302 Jan 1303 Mar 1298 3-4 May 1298 3-4 Jul 1288 3-4 Aug 1286 3-4 Nov 1228 3-4 Jul 1228 3-4 Nov 1206 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 76.80 May 72.80 Jul 70.71 Aug 67.50 Sep 65.47 Oct 63.82 Dec 63.37 Jan 62.99 Mar 62.48 May 62.13 Jul 61.92 Aug 61.43 Sep 61.00 Oct 60.59 Dec 60.50 Jan 60.34 Mar 60.38 May 60.38 Jul 60.12 Aug 60.12 Sep 60.12 Oct 59.94 Dec 59.96 Jul 59.73 Oct 59.73 Dec 59.40 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 468.90 May 460.40 Jul 454.30 Aug 439.80 Sep 427.90 Oct 415.80 Dec 413.70 Jan 407.30 Mar 392.30 May 387.30 Jul 383.40 Aug 376.10 Sep 367.80 Oct 356.20 Dec 355.40 Jan 353.00 Mar 351.60 May 351.80 Jul 352.10 Aug 352.10 Sep 350.70 Oct 346.30 Dec 340.10 Dec 340.10