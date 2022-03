CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1289 May 1134 Jul 1116 1-4 Sep 1030 3-4 Dec 965 3-4 Mar 921 May 885 1-2 Jul 829 Sep 800 Dec 786 Mar 779 May 771 Jul 730 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 751 1-4 May 747 3-4 Jul 703 1-2 Sep 631 3-4 Dec 612 Mar 611 1-4 May 610 1-4 Jul 606 1-2 Sep 569 Dec 554 Mar 560 1-2 May 560 Jul 561 1-2 Sep 510 1-2 Dec 496 1-2 Jul 502 3-4 Dec 483 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 726 1-4 May 666 1-4 Jul 591 1-2 Sep 492 1-2 Dec 487 3-4 Mar 474 1-4 May 475 Jul 475 Sep 466 Dec 466 Jul 466 Sep 485 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1680 1-4 May 1667 3-4 Jul 1632 3-4 Aug 1577 1-2 Sep 1497 Nov 1454 Jan 1445 1-4 Mar 1414 1-2 May 1404 3-4 Jul 1400 1-4 Aug 1376 1-2 Sep 1332 3-4 Nov 1309 3-4 Jan 1310 3-4 Mar 1306 1-2 May 1306 1-2 Jul 1296 1-2 Aug 1294 1-2 Nov 1236 1-2 Jul 1236 1-2 Nov 1214 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 78.30 May 74.81 Jul 72.46 Aug 69.35 Sep 67.32 Oct 65.91 Dec 65.26 Jan 64.72 Mar 63.87 May 63.27 Jul 62.83 Aug 62.26 Sep 61.52 Oct 60.97 Dec 60.80 Jan 60.70 Mar 60.74 May 60.74 Jul 60.48 Aug 60.48 Sep 60.48 Oct 60.30 Dec 60.30 Jul 60.05 Oct 60.05 Dec 59.72 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 461.40 May 453.40 Jul 446.50 Aug 431.80 Sep 419.50 Oct 409.00 Dec 406.50 Jan 401.70 Mar 391.10 May 386.90 Jul 384.40 Aug 378.00 Sep 368.50 Oct 360.10 Dec 359.30 Jan 356.90 Mar 355.50 May 355.70 Jul 356.00 Aug 356.00 Sep 354.60 Oct 350.20 Dec 344.00 Jul 344.00 Oct 344.00 Dec 344.00