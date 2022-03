WTA Abierto Monterrey Results

Wednesday At Club Sonoma Monterrey, Mexico Purse: $276,750 Surface: Hardcourt outdoor MONTERREY, MEXICO (AP) _ Results Wednesday from Abierto GNP Seguros at Club Sonoma (seedings in parentheses): Women's Singles Round of 16

Beatriz Haddad Maia, Brazil, def. Xinyu Wang, China, 6-2, 6-2.

Maria Camila Osorio Serrano (5), Colombia, def. Marcela Zacarias, Mexico, 7-6 (2), 6-3.

Leylah Annie Fernandez (2), Canada, def. Qinwen Zheng, China, 6-1, 4-6, 7-6 (3).

Sara Sorribes Tormo (4), Spain, def. Harmony Tan, France, 6-2, 6-2.

Women's Doubles

Round of 16

Kateryna Bondarenko, Ukraine, and Katarzyna Piter, Poland, def. Miyu Kato and Nao Hibino (3), Japan, 6-4, 6-4.

Heather Watson, Britain, and Mayar Sherif, Egypt, def. Anastasia Potapova and Kamilla Rakhimova (2), , 7-6 (4), 1-6, 10-6.

Misaki Doi, Japan, and Xinyu Wang, China, def. Lidziya Marozava, , and Kaitlyn Christian (4), United States, 6-4, 6-4.

Nuria Parrizas Diaz, Spain, and Dalma Galfi, Hungary, def. Marcela Zacarias and Fernanda Contreras Gomez, Mexico, 1-6, 6-4, 10-7.