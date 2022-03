BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2529 Up 8 Mar 2503 2527 2478 2491 Up 8 May 2552 Up 5 May 2537 2565 2506 2529 Up 8 Jul 2566 2586 2531 2552 Up 5 Sep 2573 2594 2543 2563 Up 3 Dec 2576 2594 2547 2565 Up 4 Mar 2556 2577 2531 2551 Up 5 May 2549 2567 2524 2542 Up 5 Jul 2530 2560 2521 2536 Up 6 Sep 2540 2550 2525 2528 Up 7 Dec 2522 Up 10