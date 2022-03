CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1001 3-4 May 984 Jul 967 Sep 948 3-4 Dec 932 1-2 Mar 907 1-4 May 864 1-4 Jul 796 3-4 Sep 790 1-2 Dec 790 Mar 786 May 773 Jul 727 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 739 3-4 May 725 3-4 Jul 707 3-4 Sep 644 1-4 Dec 624 3-4 Mar 628 May 630 3-4 Jul 631 1-4 Sep 584 1-4 Dec 573 1-4 Mar 580 1-4 May 579 3-4 Jul 581 Sep 530 Dec 501 3-4 Jul 508 Dec 485 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 731 May 676 1-4 Jul 603 1-2 Sep 505 1-2 Dec 508 1-4 Mar 494 3-4 May 495 1-2 Jul 495 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1705 1-2 May 1690 Jul 1662 3-4 Aug 1616 Sep 1530 1-2 Nov 1477 Jan 1473 1-2 Mar 1449 1-4 May 1441 1-4 Jul 1438 1-4 Aug 1414 1-2 Sep 1366 1-4 Nov 1343 3-4 Jan 1344 3-4 Mar 1340 1-2 May 1340 1-2 Jul 1330 1-2 Aug 1328 1-2 Nov 1259 1-2 Jul 1259 1-2 Nov 1237 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 76.80 May 76.21 Jul 74.24 Aug 71.63 Sep 69.61 Oct 68.15 Dec 67.61 Jan 67.20 Mar 66.54 May 65.97 Jul 65.57 Aug 64.89 Sep 64.14 Oct 63.68 Dec 63.54 Jan 63.35 Mar 63.40 May 63.40 Jul 63.13 Aug 63.13 Sep 63.13 Oct 62.95 Dec 62.87 Jul 62.62 Oct 62.62 Dec 62.29 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 463.70 May 454.30 Jul 450.10 Aug 437.80 Sep 424.30 Oct 411.60 Dec 410.10 Jan 405.40 Mar 394.70 May 389.70 Jul 387.40 Aug 379.40 Sep 370.30 Oct 359.60 Dec 358.60 Jan 356.20 Mar 354.80 May 355.00 Jul 355.30 Aug 355.30 Sep 353.90 Oct 349.50 Dec 343.30 Dec 343.30