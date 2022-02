CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 928 May 934 Jul 917 Sep 904 3-4 Dec 899 1-2 Mar 889 3-4 May 861 1-2 Jul 808 1-4 Sep 801 1-2 Dec 804 3-4 Mar 802 1-4 May 789 1-4 Jul 740 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 697 1-2 May 690 3-4 Jul 677 Sep 622 1-4 Dec 607 1-4 Mar 612 1-4 May 615 Jul 615 1-2 Sep 570 Dec 559 1-4 Mar 566 May 565 1-2 Jul 567 1-4 Sep 516 1-4 Dec 498 Jul 504 1-4 Dec 483 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 695 3-4 May 641 Jul 569 1-2 Sep 489 1-4 Dec 489 1-4 Mar 475 3-4 May 476 1-2 Jul 476 1-2 Sep 467 1-2 Dec 467 1-2 Jul 467 1-2 Sep 486 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1644 1-4 May 1636 3-4 Jul 1616 1-2 Aug 1573 Sep 1487 Nov 1435 3-4 Jan 1433 3-4 Mar 1410 May 1402 Jul 1398 3-4 Aug 1375 Sep 1326 3-4 Nov 1305 1-4 Jan 1306 1-4 Mar 1302 May 1302 Jul 1292 Aug 1290 Sep 1290 Nov 1225 3-4 Jul 1225 3-4 Nov 1205 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 72.89 May 72.52 Jul 70.79 Aug 68.32 Sep 66.38 Oct 64.92 Dec 64.46 Jan 64.18 Mar 63.70 May 63.34 Jul 63.07 Aug 62.50 Sep 62.00 Oct 61.62 Dec 61.47 Jan 61.31 Mar 61.36 May 61.36 Jul 61.09 Aug 61.09 Oct 60.91 Dec 60.83 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 454.90 May 446.30 Jul 442.50 Aug 430.30 Sep 416.40 Oct 403.40 Dec 402.10 Jan 397.70 Mar 386.90 May 381.10 Jul 378.20 Aug 370.20 Sep 360.00 Oct 349.10 Dec 348.10 Jan 345.70 Mar 344.30 May 344.50 Jul 344.80 Aug 344.80 Sep 343.40 Oct 339.00 Dec 332.80 Jul 332.80 Oct 332.80 Dec 332.80