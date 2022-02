WTA Race Standings

Singles Through Feb. 27 x-qualified for the WTA Finals, Nov. 10-17

1. Ashleigh Barty, Australia, 2470

2. Iga Swiatek, Poland, 1920

3. Anett Kontaveit, Estonia, 1310

4. Danielle Collins, USA, 1301

5. Jelena Ostapenko, Latvia, 1136

6. Madison Keys, USA, 1091

7. Maria Sakkari, Greece, 950

8. Barbora Krejcikova, Czech Republic, 895

9. Paula Badosa, Spain, 817

10. Simona Halep, Romania, 706

11. Veronika Kudermetova, Russia, 617

12. Jessica Pegula, USA, 592

13. Amanda Anisimova, USA, 581

14. Daria Kasatkina, Russia, 531

15. Elise Mertens, Belgium, 501

16. Alize Cornet, France, 493

17. Aryna Sabalenka, Belarus, 487

18. Elena Rybakina, Kazakhstan, 486

19. Kaia Kanepi, Estonia, 460

20. Garbine Muguruza, Spain, 415

21. Victoria Azarenka, Belarus, 401

22. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 398

23. Ons Jabeur, Tunisia, 390

24. Sorana Cirstea, Romania, 386

25. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 371

26. Coco Gauff, USA, 366

27. Marie Bouzkova, Czech Republic, 330

28. Irina-Camelia Begu, Romania, 317

29. Tereza Martincova, Czech Republic, 306

30. Jil Teichmann, Switzerland, 295

31. Sloane Stephens, USA, 290

32. Madison Brengle, USA, 283

33. Petra Kvitova, Czech Republic, 281

34. Kaja Juvan, Slovenia, 281

35. Belinda Bencic, Switzerland, 271

36. Clara Tauson, Denmark, 263

37. Jaqueline Adina Cristian, Romania, 262

38. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 260

39. Alison Riske, USA, 253

40. Ana Konjuh, Croatia, 250

41. Wang Qiang, China, 242

42. Tamara Zidansek, Slovenia, 241

43. Naomi Osaka, Japan, 240

44. Qinwen Zheng, China, 239

45. Nuria Parrizas Diaz, Spain, 221

46. Marta Kostyuk, Ukraine, 216

47. Maddison Inglis, Australia, 199

48. Misaki Doi, Japan, 196

49. Elina Svitolina, Ukraine, 188

50. Lucia Bronzetti, Italy, 183

Doubles

1. Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova, Czech Republic, 2190

2. Beatriz Haddad Maia, Brazil, and Anna Danilina, Kazakhstan, 1875

3. Veronika Kudermetova, Russia, and Elise Mertens, Belgium, 1835

4. Jessica Pegula and Coco Gauff, United States, 1000

5. Shuko Aoyama and Ena Shibahara, Japan, 966

6. Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, 612

7. Alicja Rosolska, Poland, and Erin Routliffe, New Zealand, 605

8. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko, Latvia, 537

9. Sania Mirza, India, and Lucie Hradecka, Czech Republic, 535

10. Kirsten Flipkens, Belgium, and Sara Sorribes Tormo, Spain, 490