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New England 2, Portland 2

By Associated Press
2022/02/27 11:05
New England 2, Portland 2

New England 1 1 2
Portland 0 2 2

First Half_1, New England, Bye, 1 (Gil), 41st minute.

Second Half_2, Portland, Asprilla, 1 (Moreno), 60th; 3, New England, Lletget, 1, 63rd; 4, Portland, Chara, 1, 78th.

Goalies_New England, Earl Edwards Jr., Jacob Jackson; Portland, Aljaz Ivacic, Justin Vom Steeg, David Bingham.

Yellow Cards_Van Rankin, Portland, 22nd; Asprilla, Portland, 28th; Tuiloma, Portland, 54th; McNamara, New England, 70th; Polster, New England, 76th; Bravo, Portland, 84th.

Referee_Christopher Penso. Assistant Referees_Jeremy Hanson, Cameron Blanchard, Geoff Gamble. 4th Official_Brad Jensen.

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Lineups

New England_Earl Edwards Jr.; Brandon Bye, Andrew Farrell, Omar Gonzalez, DeJuan Jones; Carles Gil, Sebastian Lletget (Wilfrid Kaptoum, 79th), Tommy McNamara (Maciel, 74th), Matt Polster; Gustavo Bou (Jozy Altidore, 79th), Adam Buksa.

Portland_Aljaz Ivacic; Claudio Bravo, Zac McGraw, Bill Tuiloma, Jose Van Rankin; Diego Chara, Santiago Moreno (Sebastian Blanco, 82nd), Cristhian Paredes; Dairon Asprilla (Marvin Loria, 86th), Yimmi Chara, Jaroslaw Niezgoda.

Updated : 2022-02-28 07:39 GMT+08:00

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