New England 2, Portland 2

|New England
|1
|1
|—
|2
|Portland
|0
|2
|—
|2
First Half_1, New England, Bye, 1 (Gil), 41st minute.
Second Half_2, Portland, Asprilla, 1 (Moreno), 60th; 3, New England, Lletget, 1, 63rd; 4, Portland, Chara, 1, 78th.
Goalies_New England, Earl Edwards Jr., Jacob Jackson; Portland, Aljaz Ivacic, Justin Vom Steeg, David Bingham.
Yellow Cards_Van Rankin, Portland, 22nd; Asprilla, Portland, 28th; Tuiloma, Portland, 54th; McNamara, New England, 70th; Polster, New England, 76th; Bravo, Portland, 84th.
Referee_Christopher Penso. Assistant Referees_Jeremy Hanson, Cameron Blanchard, Geoff Gamble. 4th Official_Brad Jensen.
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New England_Earl Edwards Jr.; Brandon Bye, Andrew Farrell, Omar Gonzalez, DeJuan Jones; Carles Gil, Sebastian Lletget (Wilfrid Kaptoum, 79th), Tommy McNamara (Maciel, 74th), Matt Polster; Gustavo Bou (Jozy Altidore, 79th), Adam Buksa.
Portland_Aljaz Ivacic; Claudio Bravo, Zac McGraw, Bill Tuiloma, Jose Van Rankin; Diego Chara, Santiago Moreno (Sebastian Blanco, 82nd), Cristhian Paredes; Dairon Asprilla (Marvin Loria, 86th), Yimmi Chara, Jaroslaw Niezgoda.