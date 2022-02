EDINBURGH, Scotland (AP) — France has beaten Scotland 36-17 at Murrayfield in Six Nations rugby.

France 36 (Damian Penaud 2, Paul Willemse, Yoram Moefana, Gael Fickou, Jonathan Danty tries; Melvyn Jaminet 3 conversions), Scotland 17 (Rory Darge, Duhan van der Merwe tries; Finn Russell conversion, penalty, Stuart Hogg conversion). HT: 19-10