Friday At Club Deportivo Universidad Catolica Santiago, Chile Purse: $475,960 Surface: Red clay SANTIAGO, CHILE (AP) _ Results Friday from Chile Open at Club Deportivo Universidad Catolica (seedings in parentheses): Men's Singles Quarterfinals

Sebastian Baez (7), Argentina, def. Thiago Monteiro, Brazil, 7-5, 3-6, 6-4.

Albert Ramos-Vinolas (2), Spain, def. Facundo Bagnis (8), Argentina, 7-5, 6-2.

Pedro Martinez (4), Spain, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-2, 6-2.

Alejandro Tabilo, Chile, def. Miomir Kecmanovic (6), Serbia, 6-1, 6-4.